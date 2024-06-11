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На Вінниччині чоловік отримав 479 тис. штрафу за незаконний вилов риби

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині чоловік отримав 479 тис. штрафу за незаконний вилов риби
Відносно вказаного громадянина фахівцями Інспекції було складено протокол про адміністративне порушення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Порушник здійснив незаконний вилов риби на Ладижинському водосховищі

Немирівським районним судом Вінницької області задоволено позов Інспекції про стягнення з громадянина шкоди у розмірі 479 тис. 128 грн. Він сітками наловив 247 штук різних видів риби. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

«Порушник у 2022 році здійснив незаконний вилов цінних видів біоресурсів на Ладижинському водосховищі р. Південний Буг поблизу с. Зяньківці Тульчинського району забороненим знаряддям лову – сіткою. В результаті було виловлено рибу виду плітка в кількості 247 екз., окунь – 25 екз., судак – 2 екз. та лящ – 4 екз.», – йдеться у повідомленні.

Відносно вказаного громадянина фахівцями Інспекції було складено протокол про адміністративне порушення. Оскільки добровільно шкоду порушник не сплатив, матеріали було скеровано до суду.

Нагадаємо, що троє рибалок-порушників були спіймані на річці Марківка в села Велика Кісниця. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль. Чоловіки рибалили серед білого дня і своїми діями завдали збитків на 190 тисяч гривень.

До слова, Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook опублікував дивний фотозвіт, яким доводить, що вони не споживають конфісковану рибу самі і не продають її на базарі, а віддають на благодійність.

Так, 2 квітня Луцький зоопарк отримав в дар аж 8,3 кг водних біоресурсів, тепер ця риба має піти на корм тваринам.

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Теги: Вінниччина риба рибальство браконьєр штраф Україна

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