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Бізнес на черешні. Експерт пояснив, хто зайняв місце окупованого Мелітополя

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бізнес на черешні. Експерт пояснив, хто зайняв місце окупованого Мелітополя
До 2022 року близько 80% ринку складала продукція групи компаній, об’єднаних умовним брендом «мелітопольської черешні»
фото з відкритих джерел

До великої війни Україна експортувала черешню в Білорусь

До повномасштабного вторгнення Україна була експортером черешні – 89,5% експортної ягоди постачалося до Білорусі. Проте з втратою мелітопольських плантацій про експорт з України мови, звісно, не йдеться. Про це «Главкому» розповіли фермери та експерти у цій галузі.

Загалом, до 2022 року близько 80% ринку складала продукція групи компаній, об’єднаних умовним брендом «мелітопольської черешні», пояснює президентка Асоціації «Ягідництво України», голова спілки «Інноваційне фермерство та кооперація» Ірина Кухтіна. Оскільки російські війська окупували цю частину Запорізької області ще на початку 2022 року, українці залишилися без черешні.

«Минулого року місце, що вивільнилося на ринку, зайняли турецькі постачальники ягід. Хоча експортують в Україну черешню також компанії з Греції, Македонії, Молдови, Іспанії, Туреччина тут впевнено тримає пальму першості», – запевняє Ірина Кухтіна.

За її словами пожвавився й внутрішній виробник: у цьому році домінують господарства з Чернівецької та Одеської областей, а також можна зустріти черешні з Вінниччини й Закарпаття.

До слова, експортна черешня на полицях з'являється у травні, на початку сезону. Через це вона є значно дорожчою, ніж місцева, пояснює співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник» Андрій Мелех.

«Якщо ви купуєте черешню у пік сезону, тобто з 10 червня, то знайте, що ви, швидше за все, підтримуєте вітчизняного виробника. Від середини червня частка імпорту наближається до нуля. Якщо два тижні тому в торговельних мережах було 80–90% імпорту, то нині вже 30% імпорту і 70% продукту з України», – розповідає Мелех.

Найвідомішими спеціалізованими фермерськими господарствами в Україні, що займаються, з-поміж іншого, вирощуванням черешень, називають «Уманську фруктову компанію», бренд Artberry та Bukovita. У цих компаній виробництво проходить за найвищими світовими стандартами на всіх його етапах, переконують експерти.

Нагадаємо, у травні «Главком» відвідав ринок та супермаркети і поцікавився, скільки коштує перша черешня у столиці. Зазвичай ці ягоди можна побачити у продажу не раніше першої декади червня, але сезон продажу черешні у Києві розпочався раніше звичайного.

До слова, експерти дають переважно оптимістичні прогнози щодо поточного сезону ягід і фруктів, але на перебіг сезону і на ціну впливатиме відразу низка факторів.

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Теги: черешня фермерство Україна українці експорт Закарпаття Туреччина

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