Зеленський: У липні Україна очікує на посилення у захисті неба

Зеленський зазначив, що Україна готує подальші спільні кроки з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу

У липні Україна очікує на посилення в захисті неба та отримання далекобійної зброї. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими», – сказав він.

Зеленський зазначив, сьогодні зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу і подякував Америці, усім американським друзям України.

«Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо. Але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів. Далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППО – це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах – у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде», – наголосив Зеленський, додавши, що для цього потрібне американське лідерство.

Також він зазначив, що Україна готує подальші спільні кроки з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу.

«Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами», – пообіцяв глава держави.

Як повідомлялося, влада Фінляндії заявила, що виділяє Україні чергову військову допомогу. Це вже 24-й пакет оборонної підтримки від країни. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Фінляндії. Пакет обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро. Рішення сьогодні ухвалив президент республіки за поданням уряду. Згідно з повідомленням, йдеться про поставку військової техніки.

До слова, Південна Корея може почати постачати Україні системи протиповітряної оборони і 155-мм артилерійські снаряди. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела в уряді.