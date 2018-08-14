«Плівки Омароси». Таємні записи екс-радниці Трампа спровокували паніку у Білому домі

Таємні записи екс-радниці Трампа Омароси Маніголт-Ньюман спровокували гучний скандал в США

Колишня директор з комунікацій управління Білого дому зі зв'язків з громадськістю випускає книгу «Навіжений…»

У Вашингтоні новий переполох. Колишня директор з комунікацій управління Білого дому зі зв'язків з громадськими організаціями та населенням Омароса Маніголт-Ньюман оприлюднила кілька аудіозаписів, зроблених таємно, під час конфіденційних розмов у Білому домі. По-перше, треба визнати, що відверто скандальними їх назвати важко, разом із тим вони не сприяють покращенню іміджу адміністрації президента в очах громадськості. По-друге, на сьогодні, 14 серпня, запланований вихід книги Маніголт-Ньюман з мемуарами «Навіжений: інсайдерська інформація про Білий дім Трампа», через публікацію якої в адміністрації Трампа вже дуже переймаються.

Причина таких одкровень з боку Маніголт банальна: особиста образа через звільнення. Омароса залишила своє робоче місце у Білому домі у грудні 2017 року. Секретна служба США підтверджувала інформацію про те, що її звільнили, те саме розповідали і кілька різних джерел в адміністрації Трампа. Водночас сама Омароса наполягає: вона звільнилась за власним бажанням через розбіжності у поглядах із колегами.

Крім того, можна припустити, що образи екс-піарниці цим не обмежуються. ЗМІ неодноразово писали про схильність Трампа до расистських та сексистських випадів. Власне, через них Омароса також може мати образи.

Хто така Омароса

До того, як стати радницею Трампа, Маніголт-Ньюман була відомою телезіркою – щоправда, тоді її частіше називали «Афроамериканка Омароса». Її щасливим білетом стала участь у знаменитому реаліті-шоу Дональда Трампа «Учень». Та Омароса жила не лише телебаченням, вона намагалася долучатися до політичного життя Америки ще з 90-х: працювала в офісі віце-президента Алана Гора під час президентства Білла Клінтона. Після того, як співпраця з Гором завершилась, Омароса скористалась першою ліпшою можливістю, аби розказати про безлад, що панує в його офісі. У відповідь працівники офісу заявили про повну некваліфікованість Омароси.

До того, як стати радницею Трампа, Маніголт-Ньюман була відомою телезіркою

Після перемоги Трампа Маніголт-Ньюман приєдналася до його команди в Білому домі і стала радницею президента і директора зі зв'язків з громадськістю. У своїх перших інтерв'ю вона відзначала, що є «трампліканом» і перейшла з Демократичної в Республіканську партію. Однак захоплення Трампом тривало недовго: вже через місяць роботи вона публічно розкритикувала адміністрацію президента і заявила, що більше ні за що не віддасть свій голос за Трампа.

«Учень» - реаліті-шоу виробництва NBC, ведучим якого був сам Дональд Трамп. 16 учасників проекту, які пройшли суворий кастинг, діляться на дві команди і змагаються між собою. Щотижня вони виконували серйозні бізнес-завдання, покликані повною мірою розкрити їх ділові якості. Наприклад, продати нерухомість за максимально високою ціною, розробити успішну рекламну кампанію для просування того чи іншого товару, укласти вигідну угодутощо. За результатами кожного такого випробування Дональд Трамп зі словами «Ви звільнені!» відсіював одного з учасників команди, яка програла. Переможець проекту отримує посаду топ-менеджера в Trump Organization і шестизначну зарплату. Після шести успішних сезонів «Учня» канал NBC прийняв рішення змінити формат шоу. З 2008 року в проекті беруть участь світові знаменитості, а замість роботи переможець отримує великий грошовий приз.

Таємні записи

Маніголт-Ньюман наразі оприлюднила кілька записів конфіденційних розмов у Білому домі. Серед них - і діалог з главою адміністрації Джоном Келлі, яких її звільняв. Ситуація погіршується тим, що ця розмова відбувалась у так званій Ситуаційній кімнаті, де діють посилені заходи безпеки. Келлі звинувачував Омаросу у використанні службового авто у власних цілях та у низці сумнівних фінансових операцій. Нижче переклад записаної розмови.

Джон Келлі: Я тут всього на пару хвилин. Це юристи. Йтиметься про ваше звільнення з Білого дому. В останні місяці мою увагу привертають досить важливі, як мені здається, питання доброчесності. Йдеться про використання вами державного транспорту і про інші питання. Вони поговорять з вами про юридичні аспекти цієї теми. Ще є деякі фінансові питання та інші, але на мій погляд, питання доброчесності найбільш серйозне.

Я згадую минуле, свій досвід роботи, коли ми залучали до відповідальності людей в армії, я порівнюю побачене тут, в Білому домі, і те, з чим мені доводилося мати справу в минулому. І я ставлю собі питання, що б я зробив, працюючи в Пентагоні, якби йшлося про морського піхотинця, про солдата, про щось таке?

Я думаю, ви можете не розуміти це повною мірою, проте мені все-таки здається, ви це розумієте. Це була б дуже серйозна відповідальність, вона б означала військовий трибунал. Ну, в даному випадку ми не ведемо мову про якісь юридичні дії...

Омароса Маніголт-Ньюман: З приводу того, що я зробила?

Келлі: Секунду, послухайте мене, послухайте. Так. Це було б дуже серйозне правопорушення. А тепер я хочу вас попросити... Ці люди все пояснять. Ми викличемо людину з відділу кадрів після того, як вони поговорять з вами. Але щоб вам було зрозуміло: мені хочеться, щоб це було дружнє розставання. Є безліч дуже серйозних проблем правового характеру, які, я сподіваюся, не нароблять вам неприємностей. Але, як мені здається, важливо зрозуміти: якщо ми розстанемося по-дружньому, ми зможемо розглядати ваше перебування тут, в Білому домі, як рік служби країні. І тоді у вас в майбутньому не буде жодних труднощів, пов'язаних з вашою репутацією.

Однак мені здається, вам важливо зрозуміти, що є деякі дуже серйозні правові норми, які були порушені. І проти вас можуть бути вчинені деякі дії правового характеру, хоча ми сподіваємося, і я думаю, ми зуміємо втримати це під контролем, чи не так?

Отже, я б хотів, щоб ви залишилися тут і поговорили з цими панами. Вони викладуть ...

Омароса: Я можу поставити вам кілька запитань? Президент знає про те, що тут відбувається?

Келлі: Не треба ... Давайте не будемо про це. Це питання не для обговорення.

Омароса: Я не хочу нічого обговорювати. Просто у мене ніколи не було можливості поговорити з вами, генерале Келлі, так що якщо мова йде про моє звільнення, то я хотіла б, принаймні, отримати можливість ...

Келлі: Ні.

Омароса: ...зрозуміти

Келлі: Ми можемо, ми можемо поговорити іншим разом. Зараз йдеться про дуже серйозні порушення доброчесності. Тому давайте говорити про справу. Персонал, всі люди у відділі персоналу працюють на мене, а не на президента. Тому після вашого відходу від справ я проінформую вас про те, чи зацікавиться він тим, що з вами сталося, і що могло статися. А зараз я вас залишаю. Панове, ваша черга.

Є також запис телефонної розмови Трампа з Омаросою – щоправда, достеменно поки що невідомо, коли саме відбувся цей діалог: до чи після виклику до Келлі.

Трамп: Омаросо, що відбувається? Я щойно побачив у новинах, що ти збираєшся піти. Що сталося?

Омароса: Генерал Келлі прийшов до мене і сказав, що ви, хлопці, хочете, щоб я пішла.

Трамп: Ні, я... Ніхто мені навіть не сказав про це.

Омароса: Вау...

Трамп: Ти знаєш, вони вирішують багато питань, але я не знав. Я про це не знав. Чорт забирай. Я не знав.

Про що написала Омароса

Книга ще не вийшла у світ, однак кілька фрагментів з неї вже оприлюднені у пресі. Серед іншого Омароса пише, що:

...Трамп є расистом і фанатиком. Зокрема, авторка стверджує, що американський президент неодноразово за лаштунками шоу «Учень» називав афроамериканців «образливим словом на букву «Н».

... американський президент вимагав побудувати солярій в Білому домі. До слова, жоден з працівників адміністрації не зміг це підтвердити.

...одного разу американський президент вирвав сторінку зі свого блокнота, прожував і проковтнув її - очевидно, це була записка з «делікатною» інформацією.

... Трамп хотів принести присягу на пост президента не на Біблії, а на своїй книзі «Мистецтво укладати угоди». «Він питав мене: Омароса, як думаєш, а якщо я заприсягнуся на своїй книзі «Мистецтво укладати угоди»? Я запитала - що, замість Біблії? Так, «Мистецтво укладати угоди» - це ж бестселер. Це найкраща книга по бізнесу всіх часів , саме так я буду укладати великі угоди для нашої країни», - йдеться у книзі.

...президент США любить давати дивні прізвиська співробітникам Білого дому, також одного разу він назвав свого сина Дональда Трампа-молодшого «людиною, яка все псує».

Крім того, Омароса розповідає, що після звільнення вона отримала пропозицію про роботу на «серйозній посаді» під час передвиборної кампанії Трампа в 2020 році з зарплатою в $15 тис. У свою чергу екс-радник мала зберігати мовчання про роботу в Білому домі та усе, що з нею пов'язано. Омароса стверджує, що від цієї пропозиції відмовилася.

Про те, що відбувається у Білому домі, вийшла вже не одна книжка. Свого часу чимало галасу наробила книжка журналіста Майкла Вулффа «Вогонь та лють. Білий дім Трампа зсередини», яка стала бестселером. Білий дім робив усе, щоб вона не побачила світ, однак «Вогонь та лють…» все-таки була опублікована.

Власне, у кожній з таких книжок йдеться, що у Білому дому Трампа панує хаос та безлад, сам глава американської держави та наближені до нього непрофесійні. У «Вогні та люті…» автор цитує екс-радника Трампа Гері Кона: «Це страшніше, ніж ви можете собі уявити. Ідіот в оточенні клоунів. Трамп нічого не читає, що б це не було: памятка на сторінку чи політичний меморандум. Він встає посеред ділової зустрічі зі світовими лідерами, бо йому стало нудно. Його адміністрація не краща. Кушнер (Джаред Кушнер, зять і радник президента США, - «Главком») - титулована дитина, абсолютний невіглас. Беннон (екс-політтехнолог Трампа Стів Беннон, - «Главком») - зарозуміле сученя, який вважає себе розумнішим, ніж він є. Трамп - не людина, а колекція жахливих звичок».

Білий дім б’є у відповідь

Президент США Дональд Трамп у себе в Twitter вчора прокоментував скандальні заяви Маніголт-Ньюман.

«Пришелепкувата Омароса, її тричі звільняли з реаліті-шоу «Учень», тепер звільнили востаннє... В неї ніколи нічого не виходило... Вона зі сльозами на очах благала мене взяти її на роботу, і я сказав добре, працюй... Співробітники Білого дому ненавиділи її. Вона була злою та нерозумною», - написав Трамп.

Пізніше Трамп дуже коротко відповів на запитання журналістів щодо звинувачень з боку Омароси: «Вона жалюгідна».

Американські ЗМІ пишуть, що адміністрація президента доклала чимало зусиль, аби завадити виходу книги у друк.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс вже заявила, що книга Омароси «сповнена брехні і неправди». «Замість того, щоб говорити правду про те благо, яке здійснюють президент Трамп і його адміністрація, щоб зробити Америку безпечною і процвітаючою, ця книга пронизана брехнею і неправдивими звинуваченнями. Сумно, що незадоволена колишня співробітниця Білого дому намагається отримати вигоду з цих фейкових атак, ще гірше, що засоби масової інформації тепер дадуть їй платформу», - заявила Сандерс.

Разом із тим, CNN ствержує: після того, як екс-радниця президента США обнародувала свої секретні аудіозаписи, зроблені у Білому Домі, відчуття параної, яке і раніше панувало серед працівників адміністрації, поглибилось. «Білий дім не може дізнатися, скільки записів може бути у Ньюмен», - заявив один з чиновників, водночас він відмовився вказати, які конкретні правові кроки будуть вжиті.

Наталія Сокирчук, «Главком»