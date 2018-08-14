Нові антиросійські санкції США: на цей раз РФ серйозно пострадждає



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Подальше розширення економічних обмежень змусить російські держбанки заморозити доларові трансакції

Зазвичай Росія не звертає уваги на нові санкції, які вводять США. Але тільки не цього разу, пише The Washington Post.

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про нові обмеження експорту у відповідь на звинувачення в спробі Кремля отруїти екс-шпигуна Сергія Скрипаля на території Великобританії.

«І це змусило рубль впасти до найнижчого рівня за два роки, а російського прем'єра вдатися до жорстких коментарів. Хоча нинішній новий пакет санкцій має досить обмежений вплив, наступна порція, введення якої відбудеться в найближчі місяці, вдарить по економіці Росії значно сильніше і погіршить і без того непрості відносини», - зауважує видання.

У статті йдеться, що подальше розширення економічних обмежень чинитиме тиск на російські державні банки, заморозить їх доларові трансакції. Про це свідчить законопроект, який Сенат представив в цьому місяці. За словами прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, це буде означати «оголошення економічної війни».

Перша порція санкцій вступить в силу 22 серпня. Вона позбавить Росію можливості купувати низку товарів, необхідних їй для забезпечення національної безпеки. Попередні санкції теж забороняли продавати Москві товари військового або подвійного призначення, але тепер їй не можна буде купити на Заході газові турбіни, електроніку і калібрувальна техніку. До цього часу у Кремля була можливість отримувати такі технології для окремих проектів.