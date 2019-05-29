Apple отримав патент на розробку гнучкого екрану для iPhone



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такі компанії як Apple часто патентують свої ідеї, навіть ті, які ніколи не реалізуються у житті, - CNN

Заявка на патент була подана ще в січні 2018 року

Відомство з патентів і товарних знаків США видало компанії Apple патент на розробку гнучкого екрану на iPhone та інших пристроях.

Про це повідомляє CNN.

«Apple отримав (від Відомства з патентів і товарних знаків США - ред.) патент для розробки гнучкого екрану для iPhone та інших пристроїв», - йдеться у повідомленні.

В тексті самого патенту йдеться про дозвіл на розробку «електронного пристрою з гнучкими дисплеєм і кришкою».

Як зазначає CNN, такі компанії як Apple часто патентують свої ідеї, навіть ті, які ніколи не реалізуються у житті.

Сама заявка на патент була подана ще в січні 2018 року.

За словами аналітика з інвестиційної компанії Wedbush Securities Данієля Івеса, чутки про те, що Apple може розробити смартфон з гнучким екраном поширюються вже з 2017 року.