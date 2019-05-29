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    У світі

    Apple отримав патент на розробку гнучкого екрану для iPhone

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    Такі компанії як Apple часто патентують свої ідеї, навіть ті, які ніколи не реалізуються у житті, - CNN - Apple отримав патент на розробку гнучкого екрану для iPhone
    Такі компанії як Apple часто патентують свої ідеї, навіть ті, які ніколи не реалізуються у житті, - CNN

    Заявка на патент була подана ще в січні 2018 року

    Відомство з патентів і товарних знаків США видало компанії Apple патент на розробку гнучкого екрану на iPhone та інших пристроях.

    Про це повідомляє CNN.

    «Apple отримав (від Відомства з патентів і товарних знаків США - ред.) патент для розробки гнучкого екрану для iPhone та інших пристроїв», - йдеться у повідомленні.

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    В тексті самого патенту йдеться про дозвіл на розробку «електронного пристрою з гнучкими дисплеєм і кришкою».

    Як зазначає CNN, такі компанії як Apple часто патентують свої ідеї, навіть ті, які ніколи не реалізуються у житті.

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    Сама заявка на патент була подана ще в січні 2018 року.

    За словами аналітика з інвестиційної компанії Wedbush Securities Данієля Івеса, чутки про те, що Apple може розробити смартфон з гнучким екраном поширюються вже з 2017 року.

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