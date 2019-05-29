Екс-главу МЗС Британії викликали в суд, звинувативши у брехні про Brexit



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Колишній очільник МЗС Великої Британії Борис Джонсон

Борис Джонсон має постати перед судом за звинуваченням в обмані виборців під час кампанії за вихід з ЄС

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, який в даний час є кандидатом на пост прем'єр-міністра, повинен постати перед судом за звинуваченням в обмані виборців під час кампанії за вихід з Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іndependent.

За даними видання, позов на політика подав бізнесмен Маркус Болл. Він стверджує, що Джонсон обманював виборців, коли говорив, що після виходу Великобританії з ЄС країна зможе економити 350 мільйонів фунтів на тиждень.

За словами бізнесмена, Велика Британія ніколи не витрачала такі гроші на Євросоюз. Адвокати Болла подали в магістратський суд Вестмінстера прохання про виклик Джонсона в суд.

Суддя Маргот Коулман заявила, що Джонсон зобов'язаний з'явитися до суду на попередні слухання.

«Вивчивши всі фактори, що мають відношення до справи, я вважаю, що слід схвалити прохання, і справу буде відправлено в Королівський суд», - заявила вона.

Зазначимо, що Борис Джонсон може змінити Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра країни після її відставки. Так, за даними дослідження YouGov, проведеного для газети The Times Джонсона, на посаді нового глави уряду Британії, бачать 39% правлячої Консервативної партії.

Додамо, в липні минулого року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великої Британії в знак протесту проти лінії Мей в переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прихильником так званого «жорсткого» виходу Великобританії з ЄС на умовах Лондона.