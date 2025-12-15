Коледж Європи шукає нового ректора після відставки Могеріні

Коледж оголосив конкурс на посаду ректора після відставки Федеріки Могеріні через корупційний скандал

Коледж Європи шукає нового ректора, оскільки попередня ректорка Федеріка Могеріні подала у відставку після корупційного скандалу, що стався на початку цього місяця. Про це повідомляє Politicо.

У оголошенні про вакансію, опублікованому в понеділок, 15 грудня, коледж зазначив, що приймає заявки до 2 березня, а новий ректор почне роботу в червні 2026 року або незабаром після цього.

Як наголосили в оголошенні, ректор «несе загальну академічну та адміністративну відповідальність за коледж в цілому».

Кандидати повинні бути громадянами європейських країн, демонструвати «важливі академічні якості» та мати досвід управління, а також володіти англійською та французькою мовами.

«Виконуючи свої обов'язки, ректор буде дотримуватися високих етичних стандартів та цінностей Коледжу Європи», – йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, що 2 грудня колишня глава зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні була затримана у Бельгії під час поліцейських рейдів у рамках розслідування щодо шахрайства, яке пов'язане з проєктом, що фінансується ЄС.

Бельгійська поліція 3 грудня звільнила з-під варти колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно після того, як їх затримали для допиту у зв'язку з розслідуванням справи про шахрайство.

Федеріка Могеріні, колишня дипломатка ЄС, подала у відставку з посади ректора Коледжу Європи після того, як її визнали підозрюваною у справі про шахрайство. Прокурори підозрюють, що у 2021-22 роках Коледж та дипломатична служба ЄС могли вступити в змову з метою неправомірного спрямування коштів ЄС на цей проєкт, зокрема, нібито надавши Коледжу попередню інформацію про тендер. Тендер був офіційно відкритий для університетів по всій Європі.