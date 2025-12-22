Головна Гроші Бізнес
Пов’язані компанії у держзакупівлях: виявлено порушення на понад 500 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Цьогоріч держава та громади вже встигли провести публічні закупівлі на мільярди гривень
Відкриває трійку лідерів таких закупівель тендер на 468,3 млн грн

У сфері публічних закупівель знову проявилася давня проблема – пов’язані між собою учасники тендерів. Щонайменше у 32 процедурах зафіксовано підтверджені зв’язки між учасниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Загальна сума таких закупівель становить 501,2 млн грн, у межах яких виявлено будь-які підтверджені взаємозв’язки, що суперечать вимогам законодавства.

У окремих випадках ідеться про формальний збіг обставин або особливості корпоративної структури, які не обов’язково порушують Закон. Однак 32 закупівлі на суму 501,2 млн грн уже виходять за ці межі: встановлено пряму пов’язаність між учасниками та переможцем на рівні 25% і більше, що є грубим порушенням закону України «Про публічні закупівлі».

Відкриває трійку лідерів таких закупівель тендер на 468,3 млн грн. У тендері, оголошеному «Укрнафтою», брали участь компанія БК «Укрбурсервіс» та «Спецмехсервіс», власниці яких мають ще одну спільну компанію – «Нафтогазекологія». Формально це виглядає як конкуренція двох різних учасників, але фактично вони можуть бути елементами однієї бізнес-групи, яка розігрує тендер «у сім’ї».

Друга за розміром проблемна закупівля – на 10,4 млн грн. Тут пов’язаними між собою виявились компанія «Спецкран» та ВП «ХЕАЗ». Обидва бізнеси мають одного й того ж співвласника. Третя найбільша закупівля з протизаконними зв’язками – на 4,7 млн грн. У тендері брали участь лише два приватні підприємства Полтавське та Бориспільське, що мають одного власника.

«Варто зазначити, що є ще 19 закупівель на 256,3 млн грн, які були поділені на лоти. У цих процедурах компанії з підтвердженими зв’язками брали участь у різних лотах одного тендера. Формально це не є порушенням закону, адже кожен лот вважається окремим предметом закупівлі. Водночас по суті ситуація виглядає так само: пов’язані компанії одночасно працюють у межах однієї закупівлі, що створює додаткові ризики для реальної конкуренції», – йдеться у дослідженні.

До слова, державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» замовила будівництво нового слідчого ізолятора на базі Бориспільської колонії №119 («Мартусівка») за 1,09 млрд грн. Договір, підписаний 25 листопада з ТОВ «Антаріс ПВР-Буд», передбачає створення до кінця 2028 року СІЗО на 1072 місця, яке має замінити та розвантажити морально застарілий Лук’янівський ізолятор.

