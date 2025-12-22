Пов’язані компанії у держзакупівлях: виявлено порушення на понад 500 млн грн

Відкриває трійку лідерів таких закупівель тендер на 468,3 млн грн

У сфері публічних закупівель знову проявилася давня проблема – пов’язані між собою учасники тендерів. Щонайменше у 32 процедурах зафіксовано підтверджені зв’язки між учасниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Загальна сума таких закупівель становить 501,2 млн грн, у межах яких виявлено будь-які підтверджені взаємозв’язки, що суперечать вимогам законодавства.

У окремих випадках ідеться про формальний збіг обставин або особливості корпоративної структури, які не обов’язково порушують Закон. Однак 32 закупівлі на суму 501,2 млн грн уже виходять за ці межі: встановлено пряму пов’язаність між учасниками та переможцем на рівні 25% і більше, що є грубим порушенням закону України «Про публічні закупівлі».

Відкриває трійку лідерів таких закупівель тендер на 468,3 млн грн. У тендері, оголошеному «Укрнафтою», брали участь компанія БК «Укрбурсервіс» та «Спецмехсервіс», власниці яких мають ще одну спільну компанію – «Нафтогазекологія». Формально це виглядає як конкуренція двох різних учасників, але фактично вони можуть бути елементами однієї бізнес-групи, яка розігрує тендер «у сім’ї».

Друга за розміром проблемна закупівля – на 10,4 млн грн. Тут пов’язаними між собою виявились компанія «Спецкран» та ВП «ХЕАЗ». Обидва бізнеси мають одного й того ж співвласника. Третя найбільша закупівля з протизаконними зв’язками – на 4,7 млн грн. У тендері брали участь лише два приватні підприємства Полтавське та Бориспільське, що мають одного власника.

«Варто зазначити, що є ще 19 закупівель на 256,3 млн грн, які були поділені на лоти. У цих процедурах компанії з підтвердженими зв’язками брали участь у різних лотах одного тендера. Формально це не є порушенням закону, адже кожен лот вважається окремим предметом закупівлі. Водночас по суті ситуація виглядає так само: пов’язані компанії одночасно працюють у межах однієї закупівлі, що створює додаткові ризики для реальної конкуренції», – йдеться у дослідженні.

