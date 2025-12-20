Головна Країна Суспільство
У Тернополі кондитерка виготовляє з шоколаду пельмені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
етяна Гришко створює букети із шоколадних пельменів
фото: suspilne.media

Тетяна Гришко має музичну освіту, а виробами з шоколаду зацікавилась шість років тому

Тетяна Гришко почала в Тернополі власну справу. Вона виготовляє з шоколаду авторські фігурки, квіти і букети. Кондитерка відкрила майстерню, де продає солодощі та проводить майстеркласи. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Серед кондитерських виробів, які створює Тетяна Гришко, букети пельменів із бельгійського шоколаду. Застиглі солодощі, на вигляд – наче справді з тіста, виймає зі спеціальних силіконових форм.

Тетяна Гришко у своїй майстерні
Тетяна Гришко у своїй майстерні
фото: suspilne.media

«Вони виглядають, як справжні, але зроблені з бельгійського шоколаду. Вони солодкі, незвичайні. Бельгійський шоколад – один із найкращих у світі, це натуральний продукт, якісний, дуже хороша сировина», – розповідає кондитерка.

Тетяна має музичну освіту, а виробами з шоколаду зацікавилась шість років тому. Навчалася усім тонкощам, переглядаючи онлайн-уроки та майстер класи.

Різдвяний вінок із бельгійського шоколаду
Різдвяний вінок із бельгійського шоколаду
фото: suspilne.media

«Коли починала, думали: раптом «не піде», то просто з’їмо все. Оцей букет їде в Полтавську область, нещодавно відправляли замовлення в Ужгород. Досить часто надсилаємо в Київ, Київську область, на південь – у Миколаїв, Запоріжжя ось сьогодні отримали замовлення. У нас велика географія. Наші вироби подорожують частіше і більше, ніж ми», – жартує Тетяна Гришко.

За словами Тетяни, за місяць вона створює близько 30 кілограмів різних шоколадних солодощів.

Ялинкові прикраси з шоколаду
Ялинкові прикраси з шоколаду
фото: suspilne.media

«Ось ми зробили різдвяний віночок. Тут є шишки, бантики, іграшки. Він виконаний з молочного шоколаду, кольорові елементи – це білий бельгійський шоколад із барвником, – пояснює майстриня.

Тетяна показує шоколадні вироби у вигляді ялинкових іграшок: «Вони дуже схожі на кульки, якими ми прикрашаємо ялинки. Наприклад, ось кулька з білого шоколаду, всередині є малинка, а з іншого боку – молочний шоколад і там є подрібнені горішки. Найбільше я люблю робити з шоколаду квіти, бо вони дуже подібні до живих, справжніх, але мають термін придатності три місяці».

Тетяна Гришко – родом зі Скадовська Херсонської області, з родини військових. Коли почалась повномасштабна війна, її рідне місто потрапило під російську окупацію. Сім’ї вдалося виїхати. Замість своїх речей, розповідає, взяла рюкзак із силіконовими формами. А вже у Тернополі хобі – виготовлення шоколадних солодощів – Тетяна перетворила на власну справу.

Букет пельменів із шоколаду: в Тернополі кондитерка створює незвичайні солодощі

«Отримали 250 тисяч від Центру зайнятості, від «Зроблено в Україні». Тепер ми вже є ветеранським бізнесом, працюємо понад пів року. Маємо своє приміщення, де можемо виготовляти продукцію, проводити майстеркласи. За цим стоїть велика робота, яку ніхто не бачить, а бачать лише результат», – розповідає кондитерка.

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки, ціна яких вражає. Ласощі Gianduja коштують 1549 гривень за кілограм.

Також кілька місяців тому новим генеральним директором ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» став головний інженер Сергій Циба. Цибу обрали гендиректором терміном на один рік. Упродовж останніх п’яти років він працював головним інженером ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», заступником головного інженера, а згодом – головним інженером департаменту підготовки виробництва ДП «КК «Рошен», головним інженером Київської кондфабрики «Рошен» і членом її дирекції.

