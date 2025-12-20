У Тернополі кондитерка виготовляє з шоколаду пельмені

Тетяна Гришко має музичну освіту, а виробами з шоколаду зацікавилась шість років тому

Тетяна Гришко почала в Тернополі власну справу. Вона виготовляє з шоколаду авторські фігурки, квіти і букети. Кондитерка відкрила майстерню, де продає солодощі та проводить майстеркласи. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Серед кондитерських виробів, які створює Тетяна Гришко, букети пельменів із бельгійського шоколаду. Застиглі солодощі, на вигляд – наче справді з тіста, виймає зі спеціальних силіконових форм.

Тетяна Гришко у своїй майстерні фото: suspilne.media

«Вони виглядають, як справжні, але зроблені з бельгійського шоколаду. Вони солодкі, незвичайні. Бельгійський шоколад – один із найкращих у світі, це натуральний продукт, якісний, дуже хороша сировина», – розповідає кондитерка.

Тетяна має музичну освіту, а виробами з шоколаду зацікавилась шість років тому. Навчалася усім тонкощам, переглядаючи онлайн-уроки та майстер класи.

Різдвяний вінок із бельгійського шоколаду фото: suspilne.media

«Коли починала, думали: раптом «не піде», то просто з’їмо все. Оцей букет їде в Полтавську область, нещодавно відправляли замовлення в Ужгород. Досить часто надсилаємо в Київ, Київську область, на південь – у Миколаїв, Запоріжжя ось сьогодні отримали замовлення. У нас велика географія. Наші вироби подорожують частіше і більше, ніж ми», – жартує Тетяна Гришко.

За словами Тетяни, за місяць вона створює близько 30 кілограмів різних шоколадних солодощів.

Ялинкові прикраси з шоколаду фото: suspilne.media

«Ось ми зробили різдвяний віночок. Тут є шишки, бантики, іграшки. Він виконаний з молочного шоколаду, кольорові елементи – це білий бельгійський шоколад із барвником, – пояснює майстриня.

Тетяна показує шоколадні вироби у вигляді ялинкових іграшок: «Вони дуже схожі на кульки, якими ми прикрашаємо ялинки. Наприклад, ось кулька з білого шоколаду, всередині є малинка, а з іншого боку – молочний шоколад і там є подрібнені горішки. Найбільше я люблю робити з шоколаду квіти, бо вони дуже подібні до живих, справжніх, але мають термін придатності три місяці».

Тетяна Гришко – родом зі Скадовська Херсонської області, з родини військових. Коли почалась повномасштабна війна, її рідне місто потрапило під російську окупацію. Сім’ї вдалося виїхати. Замість своїх речей, розповідає, взяла рюкзак із силіконовими формами. А вже у Тернополі хобі – виготовлення шоколадних солодощів – Тетяна перетворила на власну справу.

«Отримали 250 тисяч від Центру зайнятості, від «Зроблено в Україні». Тепер ми вже є ветеранським бізнесом, працюємо понад пів року. Маємо своє приміщення, де можемо виготовляти продукцію, проводити майстеркласи. За цим стоїть велика робота, яку ніхто не бачить, а бачать лише результат», – розповідає кондитерка.

