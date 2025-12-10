Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування

Новий СІЗО планується створити до кінця 2028 року на базі Бориспільської виправної колонії №119, відомої як «Мартусівка»

Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» замовила будівництво нового слідчого ізолятора на базі Бориспільської колонії №119 («Мартусівка») за 1,09 млрд грн. Договір, підписаний 25 листопада з ТОВ «Антаріс ПВР-Буд», передбачає створення до кінця 2028 року СІЗО на 1072 місця, яке має замінити та розвантажити морально застарілий Лук’янівський ізолятор. Про це повідомляють «Наші гроші», інформує «Главком».

Фінансування робіт здійснюється з державного бюджету. На 2025 рік передбачено 3,57 млн грн, на 2026 рік – 416,82 млн грн, на 2027 рік – 469,80 млн грн, а на 2028 рік – 200,00 млн грн. Договірна ціна тверда й включає 14,87 млн грн на ризики та 44,00 млн грн на інфляцію. Проєкт замовило товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурна Ліга». Позитивний експертний звіт видала ДП «Укрдержбудекспертиза».

В інформації про матеріальні ресурси ціни на вагомі позиції кошторису відповідають ринковим або наближені до них, зазначається у розслідуванні.

Керамічну одинарну повнотілу цеглу 250х120х65 мм замовили по 9,72 грн за шт. «Епіцентр» продає рядову повнотілу цеглу Козельщина М-100 F 25 250х120х65 мм по 9,95 грн за шт.

Бетон В25 (М350) врахували по 4 341 грн за куб. м. Група «Ковальська» продає бетон В25 по 3 357-4 338 грн за куб. м.

Асфальтобетонну гарячу дрібнозернисту суміш марки І замовили по 5 326 грн за тонну. Вересневий моніторинг ДП «НІРІ» Держвідновлення фіксував найвищу ціну асфальтобетону марки І на Київщині на рівні 5 391 грн за тонну.

Арматуру класу А-ІІІ діаметром 20 мм врахували по 35 293 грн за тонну. Iron World продає таку арматуру по 32 816 грн за тонну, а «Метінвест-СМЦ» пропонує її по 34, 5 тис. грн за тонну.

Проте, наголошують розслідувачі, деякі позиції кошторису все ж випирають за межі ринкових цін.

Самовирівнюючу суміш Ceresit замовили по 44 грн за кг, а «Епіцентр» продає самовирівнюючу суміш Ceresit CN69 по 19 грн за кг, що більше ніж вдвічі дешевше.

Розслідувачі виявили, що самовирівнююча суміш Ceresit замовлена по 44 грн/кг — це більш ніж удвічі дорожче за її ціну в «Епіцентрі» фото: «Наші гроші»

Полівінілацетатну непластифіковану дисперсію врахували по 297 грн за кг. «Дивоцвіт» продає її по 146 грн за кг, а «Лекс Ритейл» по 148 грн за кг, що вдвічі дешевше.

Акрилову фарбу Ceresit IN52 врахували по 230 грн за кг, а «Куб» продає її по 150 грн за кг, що на 35% дешевше.

Ґрунтовку глибокого проникнення CT17 замовили по 72,46 грн за літр, а «Епіцентр» продає її по 58,50 грн за літр, що на 19% дешевше.

Невідомий покрівельний руберойд ЕКП замовили по 243 грн/кв. м. «ТК покрівля» продає руберойд Бікроеласт ЕКП-4 сірий сланець по 144 грн/кв. м, а «Terizo» пропонує руберойд Пластобіт Ореол-1 ЕКП-4 по 151 грн за кв. м. Це на 38-41% дешевше.

Невідомий покрівельний руберойд ЕКП був замовлений по 243 грн/кв. м, тоді як його ринкова вартість у постачальників становить 144–151 грн/кв. м, що на 38–41% дешевше фото: «Наші гроші»

Орієнтовна переплата по цих позиціях складає більше 9 млн грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 в кошторисі складає 18 570 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 21 578 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Києві значно вища – 40 000 грн.

«Якщо насправді на будівництві робітникам середнього розряду треба платити в середньому не 18 570 грн, а 40 000 грн в місяць, то зарплатний фонд мав би бути збільшений більше ніж вдвічі – з 119,83 млн грн до 257,63 млн грн. Тобто нестачу у 137,80 млн грн гіпотетично можуть компенсувати виплатою неоподаткованих зарплат в конвертах із маржі, яку закладають в будматеріали», – зазначається у розслідуванні.

За даними розслідувачів, пропозицію дешевшого на 6,33 млн грн конкурента – консорціум «Енергетик» – відхилили через невиправлені протягом 24 годин помилки. Замовник вимагав уточнюючу довідку щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва: частина обладнання була зазначена під іншими найменуваннями, одна позиція – ліфт взагалі відсутня, а ID позиція в Переліку товарів була некоректною. Також учасник мав надати уточнення щодо переліку виробничих баз та офісних приміщень із документами про їх правовий статус. Наданий договір оренди офісу не підтверджував правовий статус його набуття (володіння, користування) учасником. У частині вимог про персонал не було коректних даних щодо інженера з проектно-кошторисної роботи (вказано кошторисника) та не підтверджено правовідносини із зазначеним інженером-будівельником. Крім того, учасник не відповідав кваліфікаційній вимозі щодо аналогічного досвіду: замість необхідних 510,86 млн грн було підтверджено лише 297,99 млн грн, і надані документи не підтверджували правовідносин з учасником.

Зазначається, що для участі у тендері учасники мали підтвердити наявність 166 працівників робітничих спеціальностей (будівельників, монтажників, тощо). Також вимагався аналогічний договір, укладений протягом останніх п’яти років, предметом якого є нове будівництво або реконструкція будівель. Досвід дозволялося підтверджувати одним або кількома договорами. Загальна сума виконання таких договорів повинна була становити не менше 510,86 млн грн, що становить 40% від очікуваної вартості закупівлі.

Генеральну дирекцію ДКВС України очолює Денис Гергі, уповноваженою особою з питань закупівель є Олена Сімак. Столична «Антаріс ПВР-Буд» належить Марині Батаєвій. Вона також володіє ТОВ «Торгівельна компанія «Міськбуд Партнер». З 2016 року компанія отримала державних замовлень на 1,50 млрд грн. Не рахуючи нинішній підряд, найбільше від освітян Святошинської РДА.

Орієнтовна переплата на матеріалах для будівництва складає більше 9 млн грн скриншот «Наші гроші»

Перша спроба реконструкції була наприкінці січня 2022 року. Тоді був оголошений тендер на І чергу з очікуваною вартістю 580,42 млн грн, але його відмінили через скорочення видатків. На той час міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що новий слідчий ізолятор частково замінить Київський СІЗО на Лук’янівці. Він запевняв, що вказана реконструкція здійснюватиметься за рахунок надходжень від великого розпродажу в’язниць.

Візуалізація проєкту, яку оприлюднювали у 2022 році фото з відкритих джерел

Новий СІЗО мають створити до кінця 2028 року на базі Бориспільської виправної колонії №119, відомої як «Мартусівка». У 2025 році виконають роботи на контрольно-пропускному пункті 1 та 2, черговій частині, кімнатах побачень, медичній частині з амбулаторією та прогулянковими двориками, режимних корпусах №1, 2 та оглядовій вежі з технологічними приміщеннями.

Навесні 2025 року заступник міністра юстиції Євген Пікалов розповів, що новий слідчий ізолятор у Мартусівці буде розрахований на 1072 місця. За його словами, відкриття установи дозволить розвантажити Лук’янівське СІЗО та остаточно вирішити проблему його невідповідності європейським стандартам.