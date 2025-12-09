Головна Країна Суспільство
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк
Інцидент із дискримінацією дітей не підтвердився
Соцмережі поширювали фейк про нібито дискримінацію російськомовної дитини в львівському садку

Департамент освіти та культури Львівської міськради спростував інформацію про те, що дитині не дали подарунок на Миколая через мову спілкування. У всіх комунальних дитсадках Львова дітей ставлять однаково, незалежно від того, якою мовою вони говорять. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У соцмережах активно обговорювали скріншот з батьківського чату, де йшлося, що «Миколай не дарує подарунки «московоротим», і буцімто дитину принизили через мову.

Насправді такого випадку не було. Департамент освіти та культури Львівської міської ради перевірив інформацію та заявив, що це свідоме маніпулювання. У всіх комунальних садках міста до дітей ставляться однаково, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються.

Очільник департаменту Андрій Закалюк підкреслив, що діти не повинні відповідати за погляди чи мову батьків, а подібні фейки – типова російська тактика для посилення ворожнечі та недовіри.

Нагадаємо що у Львові стався мовний конфлікт між місцевою жителькою та парою, яка розмовляла російською мовою у громадському місці.

Теги: діти Львів фейк подарунок

