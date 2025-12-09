Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк

Соцмережі поширювали фейк про нібито дискримінацію російськомовної дитини в львівському садку

Департамент освіти та культури Львівської міськради спростував інформацію про те, що дитині не дали подарунок на Миколая через мову спілкування. У всіх комунальних дитсадках Львова дітей ставлять однаково, незалежно від того, якою мовою вони говорять. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У соцмережах активно обговорювали скріншот з батьківського чату, де йшлося, що «Миколай не дарує подарунки «московоротим», і буцімто дитину принизили через мову.

Фейк про Миколая у львівському садку розвінчано фото: Центр стратегічних комунікацій

Насправді такого випадку не було. Департамент освіти та культури Львівської міської ради перевірив інформацію та заявив, що це свідоме маніпулювання. У всіх комунальних садках міста до дітей ставляться однаково, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються.

Очільник департаменту Андрій Закалюк підкреслив, що діти не повинні відповідати за погляди чи мову батьків, а подібні фейки – типова російська тактика для посилення ворожнечі та недовіри.

Нагадаємо що у Львові стався мовний конфлікт між місцевою жителькою та парою, яка розмовляла російською мовою у громадському місці.