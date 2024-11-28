Михайлу Поплавському – 75. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України

Екснародний депутат України, ректор університету та автор двох сольних альбомів та близько 25 кліпів на власні пісні

Сьогодні, 28 листопада, ювілей відзначає найвідоміший «співочий ректор» України, продюсер, народний депутат України 4, 7 і 8 скликань та співак Михайло Поплавський. Йому виповнюється 75 років.

Михайло Поплавський став відомий на всю Україну на початку 2000-х років. З того часу він провів не один концерт, був автором ідеї та генеральним продюсером Всеукраїнського телевізійного дитячого конкурсу «Крок до зірок», та понад 30 років очолював Київський національний університет культури та мистецтв.

«Главком» пригадує, якими подіями вже відзначилося особисте та професійне життя ювіляра.

Дитинство та юність

Михайло Михайлович народився 28 листопада 1949 році, в родині селян в селі Мечиславка Кіровоградської області. Після того як закінчив школу, він вступив до педагогічного технічного училища, а після його закінчення отримав освіту «машиніст електровоза».

Також Поплавський здобув освіту в Київському національному інституті культури і мистецтв. Через шість років захищає кандидатську, а ще через п'ять – докторську дисертації в Ленінградській академії культури, і після цього стає доктором наук в управлінні та економіці соціокультурної сфери.

Михайло Поплавський, студент ПТУ №25, місто Горлівка Донецької області фото: Михайло Поплавський / Instagram

Отримавши першу освіту в Горлівському педінституті Поплавський відправився працювати за фахом – машиністом на шахту в Донецькій області. З робочих спеціальностей перебирається в культурну сферу діяльності. Так, протягом трьох років Поплавський був директором сільського Будинку Культури в Великих Троянах. За його керівництво будинок культури займав першості на різних конкурсах і фестивалях, а також отримав ряд нагород і подячних листів.

Карʼєра співочого ректора

1993 року за указом міністра культури України Михайла Поплавського призначають ректором Київського інституту культури, де він навчався. Прикметно, що у 90-ті його двічі знімали із займаної посади. Тоді Поплавський пережив три судові процеси після завершення яких йому все ж вдалося повернути забрану посаду. Вважається, що в цьому велику роль зіграла підтримка декількох сотень студентів.

Михайло Поплавський (44 роки). На той момент - наймолодший ректор країни. 1993 р. фото з відкритих джерел

Тоді ж Поплавський вирішує створити образ «співочого ректора» і у світ виходить пісня «Юний орел», яку згадують завжди, говорячи про Поплавського. Згодом він випускає ряд пісень, які стають популярними: «Кропива», «Блюз еротичних думок», «Батько», «Сало», «Варенички», «Сину мій», «Приречений на любов».

Також Михайло Поплавський відомий як автор ідеї та генеральний продюсер багатьох мистецьких національних проєктів щодо популяризації української пісні. Зокрема, Всеукраїнського телевізійного дитячого конкурсу «Крок до зірок» (із 1997 року), телепрограми «Наша пісня» (із 2004 року), яка із часом змінила назву й набула статусу Національної музичної премії «Українська пісня року», Шевченківських вечорів «Ми діти твої, Україно!» (із 2008 року).

Був співзасновником мереж ресторанів «Батьківська хата», «Козак-холл», «Чебуреки» та «Вареники».

фото з відкритих джерел

У 2006-2010 роках Поплавський дав ряд концертів, що називалися «прощальними» в різних містах України, що не завадило, однак, продовжити Поплавському виступати й надалі. Пізніше Поплавський публічно оголошував про «завершення» співочої кар'єри у 2013 році та 2019 роках.

Політична діяльність

У 2002–2006 роках Поплавський був народним депутатом України 4-го скликання (виборчий округ № 101, Кіровоградська область, 48,44 % голосів). 12 червня 2002 року обраний на посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Протягом 2002–2005 років був членом депутатських Фракцій «Єдина Україна» та «Трудова Україна».

У 2010 році був обраний депутатом Київської обласної ради за виборчим округом № 63 (місто Ірпінь), як кандидат від Партії Регіонів.

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Політчна діяльність Михайла Поплавського фото з відкритих джерел

З 15 січня 2014 року – Народний депутат України 7-го скликання, самовисуванець на повторних виборах по одномандатному округу № 194 (Черкащина), група «Суверенна європейська Україна». Майже відразу нардеп голосує за «диктаторські закони» 16 січня і весь пакет антидемократичних законів. Внаслідок цього, його у відповідь обмежують законом забороняючи очолювати будь-які вищі навчальні заклади. Щоправда, прес-служба депутата згодом намагалася спростувати причетність Поплавського до голосування за «диктаторські закони» 16 січня.

На позачергових парламентських виборах 2019 року долучився до Аграрної партії. Поплавський став №1 у виборчому списку, але до парламенту обраний не був. Також Поплавський є фігурантом шести антикорупційних розслідувань.

Скандали

Нещодавно Михайло Поплавський потрапив у скандал. У мережі зʼявилося відео, де одна зі студенток, ймовірно на концерті співаючого ректора, жартома запитала у Поплавського, чому їх не пригощають варениками. Відомо, що у Поплавського є кілька ресторанів, де подають страви української кухні. На що Поплавський, не ні секунди не вагаючись, видав: «Ти подивися на себе, ще вареники тобі».

Згодом із залу на адресу Поплавського посипалися запитання, зокрема, чому ректор називає своїх студенток «тьолки» і «малі». Професор спочатку заперечував це, однак хлопці та дівчата запропонували переглянути відео, де зафільмовані такі випадки. Тоді Поплавський заявив, що він «чистий піарщик»: «Якщо скандалу немає – я його вигадую». А звинувачення студентів назвав «провокацією».

Тим часом, студенти відповіли йому, що мова йде не про провокації, а про неповагу. Також на кадрах ректор звертається до молодих людей на «ти», при цьому не приховує, що на «ви» звертатися не збирається. Крім того, ректор використовує у розмові нецензурні слова, відповідаючи на запитання одного з хлопців, емоційно кидає: «Ніх*ра ти не знаєш».

Також у 2020 році Михайло Поплавський створив Tik Tok і опублікував там короткий дискримінаційний ролик про жінок – жінки зображені як речі, які можна «купити». На відео 70-річний ректор Університету культури та мистецтв вихваляється пачкою грошей в руках, після чого каже: «Багаті чоловіки старими не бувають». Після цього до нього підходять дві дівчини в червоних сукнях.

Меседж в цьому ролику, ймовірно, наступний: молодим жінкам байдуже, з чоловіками якого віку вступати в стосунки, якщо вони багаті.

Крім цього, Поплавському часто приписують звинувачення у меншовартості. Мовляв, його популяризація української пісні лише спотворює справжні українські образи.

До слова, на початку вторгнення РФ студенти, які проживають у гуртожитку КНУКіМ, заявляли, що Поплавський намагався виселити їх звідти.

Раніше Поплавський розкрив секрет, як йому вдається мати гарний вигляд у 75. Також студенти та випускники Київського національного університету культури підготували особливий подарунок до 75-річчя свого наставника. Вони створили документальний фільм «Персона», в якому показали справжнього Михайла Поплавського: щиру людину, батька, ректора, ресторатора, мецената та патріота своєї країни.