«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Відновлювальні роботи затягнуться до кінця наступного року
Капремонт стадіону «Чемпіон» в Ірпені
колаж: glavcom.ua

Відновлювальні роботи затягнуться до кінця наступного року

Історія відбудови стадіону «Чемпіон» в Ірпені, який окупанти зруйнували на 80% під час боїв за Київщину, отримала продовження. Об’єкт, який влада не може відремонтувати вже третій рік, знову подорожчав. Як з’ясував «Главком», на майданчику Prozorro опубліковано новий тендер на додаткові роботи з капітального ремонту центрального міського стадіону «Чемпіон» на вулиці Соборній, 183-Б в Ірпені. Очікувана вартість – 27,7 млн грн.

«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав фото 1
дані: Prozorro

 Ці кошти мають додати до вже чинного контракту, який у червні 2025 року департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав з підрядником ТОВ «Ягуар». Основний договір передбачає виконання робіт на 67,2 млн грн. Тобто загальна сума ремонту стадіону може складати понад 95 млн грн.

Капітальний ремонт пошкодженого об’єкту планується завершити до кінця 2026 року.

За даними системи Spending, з моменту укладання договору замовник перерахував підряднику два аванси на загальну суму понад 20 млн грн.

«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав фото 2
дані: spending.gov.ua
«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав фото 3
дані: spending.gov.ua

Раніше «Главком» писав, що ТОВ «Ягуар» належить Василю та Євгену Рахмайловим і Сергію Халімоненку. Компанія співпрацює з «Київміськбудом» щонайменше з 2010 року, а бізнес родини Рахмайлових тісно пов’язаний з колишнім віцепрезидентом «Київміськбуду» Едуардом Шевчуком

Нагадаємо, після деокупації Ірпеня відновлення «Чемпіона» стало символічним проєктом. У 2022 році платформа United24 разом зі своїм амбасадором, футболістом Андрій Шевченко, оголосили збір коштів на реконструкцію стадіону. Тоді місцева влада озвучувала орієнтовну потребу – 600 тис. євро (близько 28 млн грн).

Кошти було зібрано ще навесні 2023 року. Проте закупівлю на відбудову провели лише через рік і з четвертої спроби. За цей час вартість робіт зросла спочатку до 44 млн грн, потім – до майже 71 млн грн.

Попередній підрядник – ТОВ «Тінторретто» – так і не завершив роботи. Договір із компанією розірвали навесні 2025 року: фірма встигла виконати лише частину робіт і отримала за це 8,54 млн грн.

Раніше у департаменті регіонального розвитку Київської ОДА «Главкому» розповіли, чому проєкт з часом так суттєво здорожчав. За словами виконувача обов’язків директора Департаменту Олега Кравченка, 28 квітня цього року ТОВ «Українська міжрегіональна будівельна експертиза» надало позитивний експертний звіт щодо розгляду проєктної документації на ремонт ірпінського стадіону і, відповідно до цього звіту, фахівці провели візуальне та інструментальне обстеження спортивних трибун, у результаті якого виявили «приховані пошкодження, що зумовлені збройною агресією». Через це «виникла потреба в коригуванні проєктно-кошторисної документації, якою передбачається зміна конструктивних рішень, та, як наслідок, збільшення кошторисної вартості об’єкта».

За даними Кравченка, з рахунку Мінінфраструктури «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» до обласного бюджету Київської області передано 83,28 млн грн для реалізації проєкту з капітального ремонту стадіону «Чемпіон» в Ірпені. Ймовірно, ця сума включає в себе не лише виконані й заплановані будівельні роботи, а й розробку проєктної документації та проведення інженерного проєктування. 

