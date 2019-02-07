Переворот у Венесуелі: є два виходи, але Путін не допоможе

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

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Про два можливі сценарії у Венесуелі

Більшість країн Європи, США та багато інших держав визнали спікера парламенту Венесуели Хуана Гуайдовиконуючим обов'язки президента країни. Серед великих держав на захист чинного президента країни Ніколаса Мадуро виступила тільки Росія. Військовий оглядач Павло Фельгенгауер вважає, що Мадуро в будь-якому разі буде відсторонений від влади - якщо не внутрішніми силами, то за допомогою зовнішнього втручання.

Якщо в Венесуелі почнеться справжнє кровопролиття, тоді зовнішнє втручання можливе, щоб це зупинити. Якщо ні - триватиме приблизно така ж ситуація, як зараз. Є варіант зміни режиму без суттєвих бойових дій - за рахунок того, що підтримка Мадуро зійде нанівець. Відповідно, почне розвалюватися сам режим і відбудеться його зміна без яскраво вираженої громадянської війни. Що стосується зовнішнього втручання, то воно може бути лише в тому разі, якщо почнуться серйозні репресії, серйозне кровопролиття.

Звичайно, вище військове керівництво (Міністерство оборони, національна поліція) з Мадуро пов'язане і нікуди не дінеться. Але у середній командній ланці і нижче панує різний настрій, і цілком можливо, що там може сформуватися якась хунта, як це називають в Латинській Америці. Це відпрацьовані сценарії в Латинській Америці - коли військові або поліція втручаються, вони формують раду, тобто хунту і беруть на себе відповідальність за ситуацію.

Такий сценарій в Венесуелі можливий. Причому хунта може сформуватися не з вищих офіцерів, а з нижчих ланок, аж до капітанів і лейтенантів. І в результаті такого сценарію відбудеться більш-менш безкровна зміна влади.

Інший сценарій - у Венесуелі почнуться досить серйозні репресії проти опозиції, тоді можливе зовнішнє втручання. В країну увійдуть бразильські війська або колумбійські за американської підтримки. Подібне було, коли знімали [диктатора Мануеля] Нор'єгу в Панамі - в результаті американського вторгнення були проведені вибори і сформувався місцевий уряд. Подібний сценарій був ще в Гренаді в 80-ті роки.Можливий як перший сценарій, так і другий - це залежить від багатьох умов і обставин. Але так чи інакше, а Мадуро буде відсторонений від влади.

Як діятиме Росія? Будуть лаятися. Щодо того, щоб відправити до Венесуели озброєні сили - це складно. Логістика складна і швидко туди не відправиш війська. А ситуація там змінюється дуже швидко. Але лаятися будуть капітально - про хунту, про переворот. Все, як і з Україною, тільки Київ значно ближче до Москви, ніж Каракас.

Джерело: Апостроф

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