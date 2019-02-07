Світовий банк: статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП країни



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У дослідженні Світового банку йдеться, що без реформ Україні знадобиться 50 років, щоб наздогнати рівень Польщі

Відношення частки доходу найбагатших людей до ВВП майже не змінюється з 2007 по 2017 роки

У 2017 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших фізичних осіб перевищувала 6% ВВП України.

Про це заявив віце-президент Світового Банку, який опікується країнами Європи та Центральної Азії, Сирілл Мюллер під час презентації дослідження Світового банку про економічний розвиток України, пише «Економічна правда»

«Це майже вдвічі більше, ніж у Росії та втричі більше, ніж у Польщі. Відношення частки доходу найбагатших людей до ВВП майже не змінювалось з 2007 року. Це обмежило доступ до економічних можливостей, здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу», - йдеться в дослідженні Світового Банку.

«Якщо подивитись на США - це цифра 1,4% ВВП. Дуже складно проводити реформи коли є такі потужні групи впливу», - додав Мюллер.

За його словами, без реформ Україні знадобиться 50 років, щоб наздогнати рівень Польщі.

Мюллєр зауважив, що Україна затримала проведення реформ на десятиліття і на сьогодні залишається низка проблем, які потребують вирішення.

Серед факторів, які обмежують зростання України, віце-президент Світового Банку назвав:

велика закредитованість і брак прямих іноземних інвестіцій. Успадкований після фінансових криз 2009-2015 рр надлишок заборгованості підприємств досі заважає формуванню капіталу. Великі дисбаланси у державному секторі також не сприяють здійснення капіталовкладень. Протягом 2008-2018 років частка державного боргу в сукупному внутрішньому кредиті зросла з 3% до 40%. Частка чистих вимог до центральних органів влади у ВВП зросла до 24%.

Сильна залежність від сировинних ринків і обмежена інтеграція в глобальну економіку

Пізній початок реформ, гонитва за рентою (надлишковими доходами) та недостатнє прагнення до верховенства права.

У дослідженні Світового банку йдеться про те, що пізні та неповні реформи призвели до численних спотворень ринку праці та створили широкі можливості для концентрації надлишкових доходів.

Україні потрібно провести такі пріоритетні реформи:

Перша - відкоригувати фіскальну політику так, щоб краще підтримувати приватний сектор. «На сьогодні частка держави є зависокою в тих секторах, де вона непотрібна, і недостатньою - у тих секторах, де це має сенс», - говориться у дослідженні. Варто вдосконалити використання об‘єктів державної власності та управління ними.

Друга - поліпшити логістику, включаючи перегляд тарифів на залізничні перевезення. Усунути логістичні вузькі місця у річковій та портовій інфраструктурі.

Третя - скасувати мораторій на продаж сільскогосподарських земель.

Четверта - зміцнити судову систему, антикорупційні інститути та спроможність АМКУ виконувати закони та оптимізовувати державну підтримку підприємств для мінімізації викривлення конкуренції.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має п’ять головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. За його словами, це агросектор, IT, індустріалізація, потужні інфрастуктурні проекти і туризм.