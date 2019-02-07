Путін розпочав утилізацію громадян РФ

Пора Путіна висунути на Нобелівську премію з економіки

Те що Путін весь час готовий запроваджувати чергові нововведення в російській економіці, відомо вже давно. Тому економіка Росії постійно перебуває в стабільному кризовому стані.

Але найбільшим його «досягненням», котре зачепило буквально усі найуразливіші верстви російського соціуму, стало «патріотичне знищення» імпортних продуктів.

І Путін не тільки не хоче відмовлятися від подібної «традиції», але і всіляко проп

агує такі незвичайні надзвичайні підходи.

Так сьогодні, на пленарному засіданні форуму «Деловой России» в Москві, він буквально заявив таке»: «Іноді з точки зору економіки краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Як це не дивно звучить. Тому що це збереження робочих місць, збереження певного рівня рентабельності виробництва, цінової політики і так далі».

Слова Путіна не можуть не захоплювати. Адже це не що інше, як чергове відкриття в галузі економіки, за яке довічного президента Росії вже зараз потрібно якомога швидше висувати на Нобелівську премію.

І головне що це необхідно вчасно запатентувати, аби його колеги, а особливо венесуельський диктатор Ніколас Мадуро, не перехопили таку історичну ініціативу.

Але це ще далеко не все. Коли населення в російській глибинці потерпає від нестачі харчів, а іншими словами починає голодувати, за словами Путіна, хоча це може звучати «не дуже комфортно і благопристойно», проте це дає зростання економіки, і в кінцевому підсумку від цього виграють люди.

Таким чином, запустивши проект утилізації санкційних продуктів, Путін починає утилізувати і населення Російської Федерації.

Нехай люди не мають необхідної їжі, але він наводить, як позитивний приклад й обмеження гуманітарної допомоги з-за кордону.

Як зазначив Путін, з одного боку, мова йде про безкоштовне молоко, в чому немає нічого поганого, але з іншого боку, це розоряє вітчизняних молочників. «Ретельніше треба», – сказав Путін.

І він абсолютно при цьому не розуміє, що ця гуманітарна допомога мала б надходити тим, хто після його протистояння з усім світом, просто не може дозволити собі таку «розкіш», як купити молока.

Звісно, що цинізму кремлівського старця немає меж. Проте те, що відбувається нині в Росії це не справа тільки самого Путіна.

Виглядає на те, що Путін і його оточення готові перевести більшість росіян на «освенцимський пайок», бо головне для них демонструвати всьому світу «велич Росії», у яку ніхто, правда, крім них самих не вірить.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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