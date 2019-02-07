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    Думки вголос

    Путін розпочав утилізацію громадян РФ

    • Віктор Каспрук

      політолог

    • Розсилка
    Путін розпочав утилізацію громадян РФ

    Пора Путіна висунути на Нобелівську премію з економіки

    Те що Путін весь час готовий запроваджувати чергові нововведення в російській економіці, відомо вже давно. Тому економіка Росії постійно перебуває в стабільному кризовому стані.

    Але найбільшим його «досягненням», котре зачепило буквально усі найуразливіші верстви російського соціуму, стало «патріотичне знищення» імпортних продуктів.

    І Путін не тільки не хоче відмовлятися від подібної «традиції», але і всіляко проп

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    агує такі незвичайні надзвичайні підходи.

    Так сьогодні, на пленарному засіданні форуму «Деловой России» в Москві, він буквально заявив таке»: «Іноді з точки зору економіки краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Як це не дивно звучить. Тому що це збереження робочих місць, збереження певного рівня рентабельності виробництва, цінової політики і так далі».

    Слова Путіна не можуть не захоплювати. Адже це не що інше, як чергове відкриття в галузі економіки, за яке довічного президента Росії вже зараз потрібно якомога швидше висувати на Нобелівську премію.

    І головне що це необхідно вчасно запатентувати, аби його колеги, а особливо венесуельський диктатор Ніколас Мадуро, не перехопили таку історичну ініціативу.

    Але це ще далеко не все. Коли населення в російській глибинці потерпає від нестачі харчів, а іншими словами починає голодувати, за словами Путіна, хоча це може звучати «не дуже комфортно і благопристойно», проте це дає зростання економіки, і в кінцевому підсумку від цього виграють люди.

    Таким чином, запустивши проект утилізації санкційних продуктів, Путін починає утилізувати і населення Російської Федерації.

    Нехай люди не мають необхідної їжі, але він наводить, як позитивний приклад й обмеження гуманітарної допомоги з-за кордону.

    Як зазначив Путін, з одного боку, мова йде про безкоштовне молоко, в чому немає нічого поганого, але з іншого боку, це розоряє вітчизняних молочників. «Ретельніше треба», – сказав Путін.

    І він абсолютно при цьому не розуміє, що ця гуманітарна допомога мала б надходити тим, хто після його протистояння з усім світом, просто не може дозволити собі таку «розкіш», як купити молока.

    Звісно, що цинізму кремлівського старця немає меж. Проте те, що відбувається нині в Росії це не справа тільки самого Путіна.

    Виглядає на те, що Путін і його оточення готові перевести більшість росіян на «освенцимський пайок», бо головне для них демонструвати всьому світу «велич Росії», у яку ніхто, правда, крім них самих не вірить.

    Джерело: блог Віктора Каспрука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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