Танкер затримали, моряків відпустили. Світова преса ламає голову над операцією СБУ

Судно Neyma минулого року блокувало українські військові кораблі під час акту російської агресії у Керченській протоці

Закордонні журналісти шукали відповідь на запитання: для чого було це робити?

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою вчора затримала російський танкер Neyma. Це судно блокувало українські військові кораблі у Керченській протоці. Слідство встановило, що російські власники змінили назву Neyma на Nika Spirit, аби «приховати причетність до незаконних дій та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018», коли російські прикордонники захопили у полон українських моряків, і досі жодного не звільнили.

Співробітники СБУ провели обшук судна, вилучили документи, бортові журнали, а також записи радіоперемовин під час конфлікту. Силовики допитали членів екіпажу судна, після чого відпустили їх. «Україна, як правова держава, дозволила морякам російського танкеру Neyma повернутись додому», - йдеться в повідомленні СБУ. Сьогодні вранці моряки вже прибули додому.

Співробітники СБУ провели обшук судна, вилучили документи, бортові журнали, а також записи радіоперемовин під час конфлікту

Росія, звісно, обурена і волає про порушення норм міжнародного права (хоча сама регулярно про них «забуває»). «Затримання російського танкера в Україні є незаконним і суттєво погіршить перспективи налагодження російсько-українських відносин», - заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

А от посольство США назвало випадок із танкером Neyma хорошим прецедентом. «Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів», - заявили в посольстві США в Україні.

Подія набула чималого резонансу – про неї написали європейські та американські ЗМІ. Закордонні журналісти шукали відповідь на запитання: для чого було це робити?

Журналіст німецького видання Die Tageszeitung ставить питання: «Що мала на меті ця акція? Чи справді через стільки часу можна знайти підтвердження подій листопада 2018 року?».

25 листопада минулого року три українські кораблі планово вийшли з порту Одеси до Маріуполя. Біля Керченської протоки їх обстріляли та захопили російські прикордонні судна, троє українців дістали поранення. Усіх 24 моряків звинуватили у незаконному перетині кордону РФ у Чорному морі. Усіх вивезли до СІЗО Москви. Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити українські кораблі та членів їх екіпажів. Однак Кремль відмовився це робити. 15 липня цього року наших моряків включили до списку обміну полоненими, однак за два дні Лефортівський суд Москви продовжив тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на три місяці.

Автор статті припускає, що можливою причиною захоплення могло бути те, що новий президент Володимир Зеленський хоче позбутися репутації надто проросійськи налаштованої людини. «Але зараз це було б абсолютно зайвим. На президентських виборах Зеленський здобув перемогу над своїм суперником Петром Порошенком, який виступає у більш войовничій і націоналістичній манері. Малоймовірно, що Зеленський може отримати вигоду з такої акції», - робить висновок видання.

«Ситуація в Азовському морі між Росією і Україною залишається напруженою, - продовжує автор статті. - У рішенні конфлікту в Азовському морі Україна залежить від міжнародної допомоги, але поки від таких країн, як Німеччина, надходять лише банальні вказівки стосовно того, що обом сторонам варто поводитися спокійно. Можливо, затримання корабля біля Ізмаїла є спробою отримати докази, які могли допомогти чинити тиск на Росію і міжнародне співтовариство з метою вжиття заходів на морі», - резюмує видання.

Британська The Guardian висуває свою версію: захоплення російського корабля - це не піар-акція Зеленського, а помста за минулорічне захоплення трьох українських суден. Видання також звертає увагу на те, що минулого тижня Зеленський вперше поспілкувався з президентом країни-агресора Путіним по телефону і обговорив перспективи обміну полоненими. «Виникло відчуття, що домовленість про долю 24 моряків незабаром буде досягнута. Проте минулого тижня московський суд продовжив морякам термін утримання під вартою ще на три місяці, а сьогоднішнє затримання загрожує подальшим загостренням напруженості», - вважає видання.

«Захоплення Україною російського танкера, який, за даними Служби безпеки країни, використовувався під час морського протистояння минулого року може посилити напруження у стосунках між країнами», - впевнені журналісти видання The New York Times.

У свою чергу американський Newsweek порівняв ситуацію в Азовському морі із тим, що відбувається в Ормузькій протоці, яка є найбільш завантаженим у світі морським шляхом для транспортування нафти. Там 19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер Stena Impero, який нібито порушив міжнародні правила. Тодішній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей провела екстрене засідання, під час якого обговорювалося, як Лондон має відреагувати на захоплення Іраном танкера. 23 липня держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Вашингтон створює коаліцію для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Звісно, широко висвітлюють подію у Росії. Тамтешні ЗМІ називають співробітників СБУ «провокаторами». Видання РИА «Новости» запевняє, що судно Neyma не має жодного відношення до історії із затриманими рік тому українськими моряками. За даними агентства, судновласник навіть не припускав, що є небезпека захоплення танкера. Видання цитує спеціаліста з морського права Кирила Маслова: «Серед російських судновласників Ізмаїл вважається одним із зручних місць для ремонту, тому з урахуванням відсутності суднозаходів у Крим судновласнику було розумно скерувати судно на ремонт в український порт».

А от інформагентство ТАСС… похвалило Київ.

Агентству дало коментар «джерела в дипломатичних колах», яке позитивно оцінило рішення України про повернення російських моряків на Батьківщину. «Моряки цілі та неушкоджені покинули Україну. Враховуючи українські реалії в останні роки, це тенденція до повернення Києва у правове поле», - робить висновок неназваний персонаж.

Наталія Сокирчук, «Главком»