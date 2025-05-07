Єрмак повідомив, за якої умови Україна готова до переговорів з РФ

Єрмак: Ми не торгуємо своєю незалежністю

Україна готова до переговорів з РФ, але тільки після повного припинення вогню. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує «Главком».

«Ми готові до переговорів. Але тільки після повноцінного припинення вогню. Це – позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші «червоні лінії» – це Конституція, міжнародне право і Статут ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові – якщо туди прийде і Росія», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Росія під час прямих перемовин із Україною не шукатиме виходу з війни. Країна-агресор використає переговори, аби звинуватити українську сторону у їхньому зриві. І в цьому полягає основний ризик такого формату. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив Колишній міністр закордонних справ, експосол України в Росії та США Костянтин Грищенко.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

Так президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.