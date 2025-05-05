Напруга між Індією та Пакистаном: Нью-Делі запускає гідропроєкти в Кашмірі

Індія не повідомила Пакистан про роботи на гідроелектростанціях Салал і Багліхар

Минулого місяця Нью-Делі призупинив угоду, яка забезпечує водопостачання 80% пакистанських ферм

Індія розпочала роботи з розширення місткості водосховищ на двох гідроелектростанціях у Гімалайському регіоні Кашміру. Це сталося після нової хвилі напруженості з Пакистаном, що призвела до призупинення угоди про розподіл водних ресурсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, ці роботи є першими реальними кроками Індії до виходу за межі домовленостей, передбачених Індуським водним договором, що залишався незмінним з 1960 року, незважаючи на три війни та численні конфлікти між ядерними суперниками.

Минулого місяця Нью-Делі призупинив угоду, яка забезпечує водопостачання 80% пакистанських ферм, після нападу в Кашмірі, внаслідок якого загинули 26 осіб. Двоє з трьох нападників були ідентифіковані як пакистанці.

Ісламабад пригрозив міжнародними юридичними заходами через призупинення договору, заперечив будь-яку причетність до атаки та попередив: «Будь-яка спроба зупинити або перенаправити потік води, що належить Пакистану ... буде розцінена як акт війни».

Як повідомили у виданні, процес «промивання водосховищ» для видалення осаду розпочався у четвер і здійснюється найбільшою індійською гідроенергетичною компанією – державною NHPC Ltd (NHPC.NS), а також владою федеральної території Джамму і Кашмір.

Такі роботи можуть не загрожувати у короткостроковій перспективі Пакистану, але ситуація може змінитися, якщо інші проекти ініціюють подібні заходи.

У регіоні реалізується понад півдесятка подібних проєктів.

Індія не повідомила Пакистан про роботи на гідроелектростанціях Салал і Багліхар, які проводяться вперше з моменту їхнього будівництва – у 1987 та 2008/09 роках відповідно. Договір раніше блокував такі дії.

З моменту здобуття незалежності від британського колоніального правління у 1947 році Індія та Пакистан провели дві зі своїх трьох воєн через Кашмір, а також численні короткі конфлікти.

«Це перший випадок проведення такого заходу, що сприятиме ефективнішій генерації електроенергії та запобігатиме пошкодженню турбін», – пише Reuters з посиланням на анонімні джерела.

«Нам також дали розпорядження відкрити регульовані шлюзи для очищення, що ми й зробили з 1 травня», – зазначає Reuters з посиланням на анонімні джерела.

Мешканці берегів річки Ченаб на індійській стороні Кашміру помітили, що з дамб Салал і Багліхар вода почала скидатися з четверга по суботу.

Нагадаємо, Індія зупинила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на дамбі Кішанганга на річці Джелум.