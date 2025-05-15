Загадкова жінка і 3 тис. дубових хрестів. Хто виграв тендер Національного військового цвинтаря

Тимчасові хрести на могили військових за 50 млн вирізатиме фірма, яка торгує… автозапчастинами, зі статутним капіталом 1 тис. грн

7 травня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» повідомила про намір підписати договір вартістю 49,09 млн грн на виготовлення тимчасових намогильних споруд. Ідеться про три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем визнано столичне ПП «Кардан Моторз Плюс», яке спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Підприємство має символічний статутний капітал розміром 1 тис. грн…

Станом на 15 травня, визначено переможця ПП «Кардан Моторз Плюс», з яким замовник висловив намір підписати договір дані: ProZorro

Бажання держави віддати багатомільйонне замовлення у руки маловідомої фірми вже збурило соцмережі. Наприклад, користувач під ніком Nazar Bilotserkovych зазначив: «Так буває в житті, що продавець запчастин набирає несподівано в «оренду» деревообробної техніки, працівників і зовсім несподівано наперед десь накупив десятки куб. м сушеного дуба, бо душею відчував, що виграє тендер».

Соцмережі негативно реагують на бажання держави віддати багатомільйонне замовлення у руки маловідомої фірми скріншот із соцмереж

«Главком» проаналізував солідний тендер і натрапив на низку фактів, які можуть свідчити, що переможець був заздалегідь визначений. І знаковий проєкт будівництва Національного меморіального військового цвинтаря на порозі нового гучного скандалу.

Експрес-замовлення: 250 хрестів за два тижні

Як уже вище згадувалося, підрядник повинен виготовити 3 тис. намогильних споруд для поховань із твердих порід деревини до кінця року. Але є одне «але». Держустанова хоче, щоб переможець зробив 250 хрестів та нагробків терміново – протягом двох тижнів з моменту підписання договору. Такий поспіх, очевидно, пояснюється тим, що у День героїв, 23 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі заплановано провести перші поховання загиблих героїв.

Чи під силу ПП «Кардан Моторз Плюс», яке торгує автодеталями, виконати експрес-замовлення? «Главком» поставив це запитання директорці та власниці компанії Оксані Устич.

Одноосібним директором та власником ТОВ «Кардан Моторз Плюс» є киянка Оксана Устич дані: ProZorro

«Колись давно мали досвід роботи з деревиною. Це було у 2010-2015 роках. Звичайно, є необхідний досвід», – відповіла телефоном керівниця «Кардан Моторз Плюс».

Також «Главком» звернув увагу на те, що фірма пані Устич береться за таке замовлення, але не володіє власним деревообробним обладнанням. Переможець тендеру має намір залучити чуже. Про це свідчить відповідна довідка, подана нею на тендер.

Фірма-переможець не має власного обладнання, щоб виконати важливе державне замовлення дані: ProZorro

У розмові Оксана Устич запевнила: статут ПП «Кардан Моторз Плюс» передбачає такий вид діяльності як лісове господарство та лісозаготівлі. «Коли було замовлення по дереву, орендувала обладнання і виготовляла. Якщо ні, то ні. Не потрібно було (деревообробного обладнання – «Главком»)», – пояснила власниця фірми-переможця тендеру.

Кілька слів про вигляд тимчасових намогильних споруд для загиблих військових, які замовляє держава. Довжина надгробка складатиме 1,3 м, ширина – 60 см, висота – майже 9 см.

Що стосується тимчасового дерев’яного хреста (виготовлятиметься з дуба), то його висота має бути 1,45 м. По центру хреста наноситиметься тризуб, нижче – портрет та іменна табличка (виготовлятиметься з трьох матеріалів на вибір клієнта: скло, метал або граніт) полеглого воїна. Також у середині гробнички буде штучний газон.

Ціна однієї намогильної споруди – 16,3 тис. грн.

Технічне креслення тимчасового хреста і нагробка дані: ProZorro

Рік тому в інтерв’ю «Главкому» заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко розповів: на військовому кладовищі під поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш. Голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв днями вніс уточнення: до кінця 2025 року на головному військовому цвинтарі може з’явитися близько шести тисяч могил.

Як «кувалася» перемога на тендері?

Власне, поборотися за пів сотні мільйонів гривень на тендер прийшли три столичні компанії: згадана «Кардан Моторз Плюс» зі стартовою заявкою 49,34 млн грн, ТОВ «Карше» – 50,04 млн грн і ТОВ «Стайл-Центр» – 50,07 млн грн. Фірма Оксани Устич виграла з мінімальним відривом від конкурентів. Що прикметно: в останньому раунді жоден із учасників не зробив спроби бодай несуттєво знизити ціну. Наприклад, кінцева різниця у ціні між ПП «Кардан Моторз Плюс» і найближчим конкурентом ТОВ «Карше» склала 203 тис. грн.

Кінцева різниця у ціні між ПП «Кардан Моторз Плюс» і найближчим конкурентом ТОВ «Карше» склала 203 тис. грн дані: ProZorro

Як виявилося, фірма «Карше» – також далека від тих робіт, які замовляє організація «Національне військове меморіальне кладовище». За даними аналітичної системи Youcontrol, компанія спеціалізується на організації конгресів і торговельних виставок. Наприклад, у 2019 році ТОВ «Карше» за 2,2 млн грн надало послуги з 3D-проєктування, монтажу, демонтажу, оформлення та обладнання виставкового стенда «Укроборонпрому» для участі у міжнародній виставці у Києві.

Фірма «Карше» спеціалізується на організації конгресів і торговельних виставок, але подалася на тендер «Національного військового меморіального кладовища» дані: ProZorro

«Главком» знайшов пояснення, чому нетиповий для компанії «Карше» тендер, раптом її зацікавив. Як з’ясувалося, бухгалтером ТОВ «Карше» на сайті цієї компанії вказано Оксану Іванівну Устич, яка є кінцевим бенефіціаром ПП«Кардан Моторз Плюс», що й перемогло на тендері. Тобто маємо чіткий зв’язок між учасниками, що може свідчити про змову.

Оксана Устич встигає працювати на двох «фронтах»: у ТОВ «Карше» і ПП «Кардан Моторз Плюс» скріншот із сайту ТОВ «Карше»

«Главком» запитав у пані Устич про цей дивний збіг обставин. «Не знаю, не можу пояснити…» – відповіла вона.

Цим не вичерпується ланцюжок загадкових збігів. За два дні до оголошення тендера з виготовлення тимчасових намогильних споруд, 23 квітня 2025 року Оксана Устич зареєструвала ще й ФОП.

Тендер на закупівлю тимчасових намогильних споруд для загиблих військових було оголошено 25 квітня дані: ProZorro

У довжелезному списку видів діяльності свого ФОПа Устич вказала й лісопильне та стругальне виробництво. Цей факт спонукав «Главком» напряму її спитати: чи залучатиме ПП «Кардан Моторз Плюс» на субпідряди ще й ФОП Устич?

За два дні до оголошення тендеру на закупівлю тимчасових намогильних споруд Оксана Устич зареєструвала ФОП, який може виконувати роботи, пов’язані з лісопильним виробництвом дані: Youcontrol

«Не думаю, що залучатиму до цього підряду. Думаю, він (ФОП – «Главком») мені не потрібен», – сказала Оксана Устич.

Крім цього, редакція проаналізувала доходи ПП «Кардан Моторз Плюс» за останні шість років. Фірма, яка замахнулася у стислі терміни освоїть 50 млн грн бюджетних коштів, досі заробляла «копійки», якщо не брати до уваги минулий рік.

Фірма, яка замахнулася у стислі терміни використати пів сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, заробляє копійки, якщо не брати до уваги минулий рік дані: Youcontrol

Отже, у 2024 році чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПП «Кардан Моторз Плюс» склав 10,29 млн грн. Водночас у попередні роки суми доходів виглядали мізерними: у 2023 році – 90,5 тис. грн, 2022 році – 154,3 тис. грн, 2021 році – 765,6 тис. грн, 2020 році – 44,5 тис. грн, 2019 році – 276 тис. грн.

Варто згадати і про те, що фірма Оксани Устич нечасто досі мала справу з бюджетними замовленнями. Окрім участі у тендері на виготовлення хрестів та надгробків, ПП «Кардан Моторз Плюс» п’ять разів заявлялося на ProZorro, де розігрувалися тендери на закупівлю автозапчастин і мастильних олив. Однак жодного разу у своїй профільній діяльності воно не стало переможцем!

ПП «Кардан Моторз Плюс» п’ять разів заявлялося на ProZorro на тендери з закупівлі автозапчастин і мастил. Жодного разу не виграло дані: ProZorro

P.S. Коли текст був готовий до друку, «Главком» отримав письмові відповіді на свої запитання від представника фірми-переможця тендера, директора із загальних питань ПП «Кардан Моторз Плюс» Богдана Устича. Він наголосив: Оксана Устич працювала головбухом у ТОВ «Карше», яке брало участь у тендері. Однак з початком вторгнення РФ Устич звільнилася із посади головного бухгалтера і більше не має жодного стосунку до цього підприємства. Щоправда, сайт ТОВ «Карше» цього не підтверджує, фото Устич як головбуха досі там розміщено.

Також Богдан Устич твердо запевнив, що ПП «Кардан Моторз Плюс» не залучатиме на субпідряд новостворений ФОП Оксана Устич. Рішення про відкриття ФОП було прийнято особисто директоркою, оскільки певна «кількість замовників, які не є платниками ПДВ, а ПП є платником і інші контрагенти шукали саме можливість закупівлі без ПДВ».

Крім цього, представник ПП «Кардан Моторз Плюс» залишив без відповідей запитання редакції (прикрився «комерційною таємницею»), які стосувалися підприємств-постачальників деревини; залучення працівників та їхньої оплати праці; різкого збільшення дохідної частини фірми у 2024 році.

«Основний КВЕД підприємства це оптова торгівля автозапчастинами, але, так само, є інші види діяльності нашого підприємства, серед яких є і деревообробка», – додав Богдан Устич.

Що цікаво: контактний номер, який у письмовій відповіді вказав Богдан Устич (ймовірно, він син Оксани Устич), за даними застосунку GetContact (генерує контакти людей із мобільних телефонів), має теги: Богдан (запчасти), Богдан Фара Gx460, Устыч Богдан Запчасти Форд, Богдан Разборка Киев, Богдан Радиаторы. Загалом, із понад 200 тегів у GetContact за цим номером є лише один, який має стосунок до деревооброки: Богдан.біла Церква. Дерево.

Віталій Тараненко, «Главком»