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Податкова оштрафувала низку автошкіл: який порушень найбільше

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Податкова оштрафувала низку автошкіл: який порушень найбільше
Загальна сума штрафу автошколам склала понад 3 млн грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Державна податкова служба у 2025 році провела 108 перевірок автошкіл

У 2025 році Державна податкова служба провела 108 перевірок автошкіл по всій Україні. Під час них було виявлено розбіжності між кількістю осіб, які пройшли навчання, та задекларованими доходами, а також факти неоформлення трудових відносин з працівниками. Про це повідомляє пресслужба ДПС, повідомляє «Главком».

У повідомленні йдеться, що у Київській області одному з підприємств було донараховано 2,19 млн грн штрафу за незареєстровані розрахункові операції, а також за невидачу розрахункових документів за надані послуги.

На Хмельниччині автошкола отримала штраф на суму понад 800 тис. грн за незареєстроване отримання готівки. У Кіровоградській області товариство оштрафували на 140 тис. грн за проведення розрахунків через мобільний застосунок без використання належної фіскальної техніки.

У Вінницькій області під час перевірки автошколи виявлено 12 неофіційно працевлаштованих працівників. Матеріали цієї справи направлено до Державної служби з питань праці.

Нагадаємо, що за чотири місяці 2025 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,5% порівняно з аналогічним періодом торік. За січень – квітень місцеві бюджети отримали понад 156,3 млрд грн, що на 24,4 млрд грн більше, ніж торік. Основним джерелом наповнення бюджетів був податок на доходи фізичних осіб – майже 87,7 млрд грн (+21 % до січня – квітня 2024 року).

Також Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян. Військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав громадян декларувати свої криптоактиви, пояснивши, що рано чи пізно фінансовий моніторинг виявить незадекларовані операції.

Теги: Державна податкова служба гроші податки

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