Як вийти з-під санкцій сухим і отримати подяку уряду? Майстер-клас бізнесмена Вадима Єрмолаєва

Підсанкційний мільйонер із Дніпра призначив хранителями своїх бізнес-активів доньку та громадянина Німеччини… з українським паспортом?

Великодній вояж першої віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко на завод Axor Industry у Дніпрі звершився конфузом. За планом візит мав продемонструвати передові технології виробництва та інвестиційну привабливість країни навіть в умовах війни. Але у результаті заступниця глави уряду відвідала і розхвалила підприємство, яке фактично контролюється підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим (група «Алеф»).

Це не перший публічний скандал довкола цього підприємця. У серпні 2024 року тодішній виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун звернувся до Служби безпеки, аби та спростувала або підтвердила інформацію «Главкома» про «вуха Єрмолаєва» у великому державному проєкті – будівництві Національного військового меморіального кладовища. Відповідь спецслужби була чіткою: ТОВ «Акам», яке ввійшло до складу будівельного консорціуму «Білдінг Юа», який отримав право будувати об’єкт державного значення, контролюється групою Алеф» Вадима Єрмолаєва.

Хто ж він, цей загадковий бізнесмен, який вправно веде бізнес під жорсткими санкціями та ще й отримує подяки від уряду...

Кримський слід став фатальним?

До повномасштабного вторгнення статки Вадима Єрмолаєва оцінювалися різними ЗМІ у понад $200 млн. Бізнесмен родом із Дніпра, тут зосереджені основні його активи: виробництво споживчих товарів; девелопмент; аграрний бізнес; виробництво медичних виробів, будівельних матеріалів і безшовних труб.

Голова правління ГО «Громадський контроль» (Дніпро) Денис Селін у розмові з «Главкомом» розповідає: Вадим Єрмолаєв має тісні зв’язки з місцевим депутатським корпусом і особливо з міською владою Дніпра. Це чітко прослідковується, якщо зазирнути в електронні закупівлі ProZorro.

«Ідеться про реконструкцію площі Успенської у Дніпрі, замовником якої виступив департамент капітального будівництва міської ради. Всього було розтендерено понад 300 млн грн і переможцем без суттєвої конкуренції стала фірма «Акам», яка дуже близька до Вадима Єрмолаєва. Переможна серія на тендерах афільованих компаній з Єрмолаєвим спостерігалася і після накладення на нього санкцій», – пояснив громадський діяч.

Ще одна ниточка зв’язків тягнеться до мера Дніпра Бориса Філатова – через депутата Дніпропетровської облради Андрія Мороза. 10 років тому Мороз працював комерційним директором згаданої фірми «Акам», а з 2020 року зайшов до облради під прапором партії «Пропозиція». У 2020 році саме Філатов разом із п’ятьма міськими головами заснували цю політсилу. І саме від «Пропозиції» Борис Філатов переобрався мером Дніпра.

«Те, що санкції не паралізували бізнес-активність структур Єрмолаєва, свідчить і будівництво розважального закладу, що у центрі Дніпра поблизу ТРЦ «Міст-сіті», яке належить Вадиму Володимировичу. Усі роблять вигляд, що не знають, хто замовник і виконавець цих робіт», – зауважив Денис Селін.

Інший факт: з 2017 року Вадим Єрмолаєв є громадянином Кіпру. Саме як до іноземця Україна і застосувала персональні санкції. Рішення датоване груднем 2023 року, ухвалене воно було за поданням Служби безпеки. Підписуючи санкційні укази, президент Володимир Зеленський заявив: усі, хто опинилися у «чорному» списку, «працюють на російську агресію і стали на підлий шлях колаборації з державою-терористом».

Конкретно щодо Єрмолаєва на 10 років запроваджено 15 видів санкцій, серед них блокування активів; повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Підсанкційний мільйонер в інтерв’ю ЗМІ заперечив будь-які зв’язки з окупантами. При цьому визнав: після анексії Росією Криму продовжував інвестувати у три тамтешні підприємства, які займалися вирощуванням винограду, виробництвом вина та коньяку. Каже, що до кінця 2015 року безуспішно намагався вивести вкладені ресурси у кримський бізнес. Урешті-решт, окупаційна влада «націоналізувала» його алкогольний бізнес.

Окремо Вадим Єрмолаєв наголосив журналістам, що сам є жертвою російського терору. Зокрема, на початку великої війни чеченські бойовики вивезли з Півдня України сільськогосподарську техніку бізнесмена на суму 15 млн євро. Також російська ракета знищила в аеропорту Дніпра ангар із приватним літаком Єрмолаєва.

Кримські зв’язки Вадима Єрмолаєва потребують окремого вивчення. Отже, під українські санкції одночасно з дніпровським мільйонером потрапило російське ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» (АВК). Це підприємство зареєстровано у Сімферополі за російським законодавством 20 листопада 2014 року. За даними російських реєстрів, до червня 2018 року співзасновником ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» була фірма з Дніпра «Алеф-Виналь». Частка дніпрян у 3,75 млн рублів дісталася кіпрському офшору «Амадон Лімітед», який нині теж під санкціями в Україні.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, українську компанію «Алеф-Виналь» у січні 2020 року було перейменовано у «Кетер Інвест». У січні 2024 року фірма збанкрутувала. До останнього її кінцевим бенефіціаром значився Вадим Єрмолаєв.

Фірма з Дніпра «Алеф-Виналь» Вадима Єрмолаєва була у співзасновниках кримської ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» скріншот: list-org.com

Ще цікава деталь. За пару місяців до анексії РФ півострова «Алеф-Виналь» з Дніпра та «Алеф-Віналь-Крим» подали заявку на реєстрацію торговельної марки «Жан-Жак» (Оригінал). У червні 2015-го держава видала свідоцтво на торговельну марку. Теперішнім власником цього бренду є ТОВ «Рівєргейт» із Дніпра. До липня 2024 року власницею компанія була дружина підсанкційного бізнесмена Ганна Єрмолаєва.

Під час анексії РФ Криму дві компанії Вадима Єрмолаєва (одна – у Дніпрі, інша – в Криму) стали власниками торгової коньячної марки «Жан-Жак» (Оригінал) дані державного реєстру торговельних марок та інших джерел

До речі, у Криму досі розливається коньяк «Жан-Жак» від російської ТОВ «Алеф-Віналь-Крим».

скріншот із російського онлайн-магазину

Підсумовуючи цей блок: ключова претензія України до Єрмолаєва полягає у тому, що підприємець у 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес у Криму на підставних осіб і продовжив працювати за законами окупантів.

Сховати активи. Практикум Єрмолаєва

Чимало бізнесу підсанкційного Єрмолаєва формально перейшло до його доньки Софії Кононенко. Вона – молода мама, яка ще рік тому активно знімала відео у Tik Tok. За її словами, до вторгнення мешкала в Україні. Проте російська агресія змусила поневірятися світом: спочатку Берлін, потім Лондон і, врешті, Кіпр. На острові у Середземному морі, каже Софія, вона не забуває про Україну, чекає на перемогу ЗСУ, щоб повернутися на Батьківщину.

Поки Софія Кононенко фізично перебуває на Кіпрі, про її «бажання повернутися» говорять українські реєстри. Наприклад, у ТОВ «Аскор Індастрі», на виробництві якого й побувала урядовиця Юлія Свириденко, донька Вадима Єрмолаєва тепер володіє контрольною часткою статутного капіталу – 51.99% через кіпрську компанію-нерезидента «Фунама Холдінгз Лімітед». За інформацією джерел «Главкома» в правоохоронних органах, до 5 грудня 2023 року контрольний пакет акцій ТОВ «Аскор Індастрі» належав Вадиму Єрмолаєву через ту ж саму офшорну компанію. Підсанкційний бізнесмен просто переписав «Фунаму Холдінгз Лімітед» на доньку Софію.

Крім цього, велику частину компаній Єрмолаєва скопом було перереєстровано на громадянина Німеччини такого собі Євгена Штейнберга. За даними аналітичної системи Youcontrol, вказані зміни почали відбуватися, починаючи з серпня 2024 року.

Нижче наводимо список фірм, з яких вийшов підсанкційний бізнесмен, а його місце посів маловідомий пан Штейнберг:

ТОВ «Еф ай ем ріелті» (основний профіль – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) – 43,39% частки у статутному капіталі фірми;

ТОВ «Південно-східна будівельна компанія» (будівництво житлових і нежитлових будівель) – 47,33%;

ТОВ «Марвелл» (надання в оренду інших машин, устаткування та товарів) – 71,58%;

ТОВ «Фінансова компанія «Капітал-Дніпро» (інші види кредитування) – 49,9%;

ТОВ «Ай ті-хаус» (надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів) – 99,9%;

ТОВ «Алеф істейт» (надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів) – 100%;

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології» (трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти) – 100%;

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Унісон-Фінанс» (трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти) – 100%;

ТОВ «Родючі землі» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) – 100%;

ТОВ «Агро-модерн» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) – 100%;

ТОВ «Елітгруп-А» (купівля та продаж власного нерухомого майна) – 99,9%;

ТОВ «Градосфера ЛТД» (купівля та продаж власного нерухомого майна) – 99,9%;

ТОВ «Артеміда-5» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) – 100%;

ТОВ «Укрсевісстрой» (будівництво житлових і нежитлових будівель) – 100%;

ТОВ «Торговий дім «Ельба» (виготовлення виробів із бетону для будівництва) – 100%;

ТОВ «Компанія «Пастораль» (організація будівництва будівель) – 50%.

Проілюструємо, як це відбувалося на прикладі фірми «Алеф істейт». Наприкінці червня 2024-го змінився кінцевий бенефіціар: замість Вадима Єрмолаєва прийшла Софія Кононенко. Але 8 серпня донька підсанкційного бізнесмена поступилася місцем німцю Євгену Штейнбергу.

дані: Youcontrol

«Главком» розкопав іще один промовистий факт. Виявилося, у Дніпрі мешкає повний тезка громадянина ФРН Євгена Штейнберга. За дивним збігом обставин, громадянин України Євген Штейнберг також активно веде бізнес у Дніпрі та області.

У Дніпрі мешкає повний тезка німця Євгена Штейнберга дані реєстру нерухомості

«Чітко не можу сказати, чи це одна і та ж людина. Скоріше, що так. У неофіційних розмовах мені повідомляли, що в Єрмолаєва та його оточення можуть бути паспорти інших держав, окрім України. Це дозволяє безперешкодно вести бізнес», – робить висновок голова правління ГО «Громадський контроль».

Непохитні санкції

Тим часом адвокати Єрмолаєва вже зазнали фіаско у Верховному суді, оскаржуючи президентський указ про санкції. 13 лютого 2025 року Феміда вирішила: «спірний указ прийнято на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений законодавством України».

витяг із судового реєстру

Що цікаво: у судовому рішенні засекречено від публічного доступу частину даних, яка містить службову інформацію. Наразі захист підсанкційного бізнесмена шукає справедливості в апеляційній інстанції.

P.S. Коли текст був готовий до друку, стало відомо, що Державна служба геології та надр України поновила спеціальний дозвіл на користування надрами Федорівської газової площі в Полтавській області. Раніше спецдозвіл належав компанії «Трендс Сістем» підсанкційного Вадима Єрмолаєва. Ліцензію відновлено 23 квітня у зв’язку з тим, що «Трендс Сістем» встигла до запровадження санкцій проти Єрмолаєва продати її ТОВ «СТК Реал Естейт». Кінцевим бенефіціаром цієї «товки» є Станіслав Віленський… - бізнес-партнер Вадима Єрмолаєва, співзасновник та заступник голови ради директорів торгівельно-виробничої корпорації «Алеф».

Віталій Тараненко, «Главком»