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Багатша за Тейлор Свіфт: на чому заробила капітал наймолодша мільярдерка ​​у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Багатша за Тейлор Свіфт: на чому заробила капітал наймолодша мільярдерка ​​у світі
Люсі Го ставиться до свого нового статусу мільярдерки спокійно
фото із відкритих джерел

Дочка емігрантів із Китаю заробила мільярди на штучному інтелекті

30-річна співзасновниця ШІ-стартапу Scale AI Люсі Го зі США стала наймолодшою ​​у світі жінкою-мільярдеркою, яка заробила гроші завдяки власному бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Статки Люсі Го оцінюються у $1,25 млрд. Підприємиця змістила з першого рядка рейтингу американську співачку Тейлор Свіфт.

У 21 рік Люсі Го кинула навчання у коледжі за спеціальністю «інформатика», заснувала Scale AI із 19-річним Олександром Ваном. Вона керувала розробкою продуктів та операціями у стартапі. У 2018 році Го залишила компанію через розбіжності з Ваном, який був генеральним директором. Але при цьому зберегла частку у фірмі – зараз вона володіє 5% акцій Scale AI.

Після відходу зі Scale AI Люсі Го створила венчурну компанію Backend Capital для інвестування в стартапи на ранніх стадіях розвитку. 2020-го вона вклалася в компанію Ramp, яка займається розробкою фінансового програмного забезпечення. У 2022 Го зайнялася розробкою платформи Passes, принцип роботи якої нагадує Patreon – сайт, на якому автори творчих творів (відео, фото, зображень, музики) можуть поширити свої роботи через платну підписку або надавати додатковий контент для своїх передплатників.

Сама Люсі ставиться до свого нового статусу мільярдерки досить спокійно. «Я не особливо про це думаю, це трохи дивно», – прокоментувала Го.

Цікаво, що Олександр Ван, який залишився біля керма Scale AI, також став наймолодшим мільярдером-самоуком – зараз його статки оцінюються в $3,6 млрд.

Нагадаємо, Meta Platforms Inc. випустила новий автономний додаток для штучного інтелекту, щоб конкурувати з іншими популярними чат-ботами, такими як ChatGPT від OpenAI.

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Теги: гроші бізнес штучний інтелект Forbes Тейлор Свіфт

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