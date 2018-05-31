Адвокат організатора замаху на Бабченка заявив, що його клієнта намагаються «закошмарити»

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Затриманий у справі про замах на Бабченка

Заяву адвоката вже підхопили російські ЗМІ, які також стверджують тепер, що замовником вбивства журналіста «могли бути українські спецслужби»

Адвокат Євген Солодко заявив про тиск на затриманого у справі про замах на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це юрист написав на своїй сторінці в Facebook.

«Зараз адвокати нашої фірми працюють з «організатором вбивства» Аркадія Бабченко. Перше враження - провокація, організована вельми неестетично. Спроба «закошмарити» підзахисного відразу не вдалася, а далі будемо розбиратися», – написав Солодко.

Заяву захисника затриманого у справі про замах на Бабченка вже підхопили російські ЗМІ, які також стверджують тепер, що замовником вбивства журналіста «могли бути українські спецслужби».

До слова, проведене Службою безпеки України інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, який проживає на території України, викликало інтерес у цілого ряду національних та міжнародних видань.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України