У Луценка розповіли, навіщо інсценували вбивство Бабченка

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Василь Грицак, Юрій Луценко і Аркадій Бабченко на брифінгу, 30 травня 2018 року

Фейкове вбивство журналіста підлаштували для того, щоб отримати список з 30 потенційних жертв замовників

Інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка допомогло зібрати дані про інші заплановані теракти. Про це повідомили в Генпрокуратурі.

У відомстві розповіли, що під час розмов організатор злочину Г. згадував про список з 30 осіб, яких планують усунути крім Бабченка. Тому правоохоронці вирішили інсценувати загибель журналіста, щоб отримати цей перелік.

«Щоб довести до фінальної точки факт замовлення і виконання замовлення, а потім отримати від замовника той же список з 30 осіб, повинні були інсценувати», - пояснила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Генпрокурор Юрій Луценко уточнив, що інсценоване вбивство мало на меті «отримати більше інформації про цей список під час другого траншу оплати за виконане вбивство».

Також, за словами генпрокурора, фейк повинен був допомогти «відстежити зв'язки організатора із замовником після вбивства».

Тим часом адвокат Євген Солодко заявив про тиск на затриманого у справі про замах на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Заяву захисника затриманого у справі про замах на Бабченка вже підхопили російські ЗМІ, які також стверджують тепер, що замовником вбивства журналіста «могли бути українські спецслужби».

До слова, проведене Службою безпеки України інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, який проживає на території України, викликало інтерес у цілого ряду національних та міжнародних видань.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України