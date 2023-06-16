«Укрексімбанк» продає земельний «цвинтар». Скандал під Києвом

Фермер шокований: його поле виставили на аукціон

Державний «Укрексімбанк» зверстав привабливий рекламний буклет. Фінансова установа продає 16 земельних ділянок у Вороньківській тергромаді Київської області. Йдеться про ділянки загальною площею 11 із хвостиком гектарів для ведення підсобного селянського господарства.

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«Ділянки вільні від забудови, розташовані в полі, яке тривалий час обробляється, за межами села Вороньків. Під'їзд до ділянок по зручній асфальтованій дорозі… Інженерні комунікації – на відстані до 2 км. Відстань до Борисполя – 18 км, до Києва – 39 км», – заманює державний банк потенційних покупців.

Державний банк заманює яскравою рекламою потенційних покупців дані з буклету «Укрексімбанку»

При цьому в буклеті є важлива ремарка. Продаж земельних ділянок відбувається у рамках виконавчого провадження. Якраз із цього місця починають рости «вуха» цієї дуже загадкової історії…

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До редакції «Главкома» звернуся фермер із села Вороньків Валентин Буняк. Чоловік забив на сполох: під виглядом проблемних ділянок, які належать ТОВ «Київський гуртовий ринок», хочуть продати його чорноземи. Ці землі підприємець обробляє понад 20 років. Два роки тому вказану землю фермер викупив у місцевої громади.

Схема «цвинтаря»

«Якщо поглянути на конфігурацію ділянок, які продає «Укрексімбанк», то вони мають неправильну форму, між собою не межують, розташовані у хаотичному порядку, – звертає увагу аграрій Буняк. – У мене є версія, що ці земельні ділянки раніше було сформовано на ділянках берегової зони та лісових масивів із порушенням законодавства. Після того їх використали у вигляді застави для отримання банківських кредитів. Коли ж існувала загроза того, що банк викриє аферистів, вони знайшли потрібних кадастрових реєстраторів, які «перекинули» заставні ділянки на зовсім невідоме їм поле. Словом, створювався такий собі земельний «цвинтар». Цього разу під «цвинтар» використали моє поле».

Дані з буклету «Укрексімбанку» зайвий раз підтверджують: так нарізати ділянки при здоровому глузді ніхто не міг

Площа земельної ділянки фермера – 17,56 га, ділянок ТОВ «Київський гуртовий ринок», які продає банк, – 11,26 га. На Кадастровій карті з-поміж хаотично «нарізаних» ділянок, які затесалися у «земельний прямокутник» Валентина Буняка, пробивається поле фермера. Якщо навести курсив на вільні зони від заставних ділянок, одразу видно кадастровий номер землі аграрія з Воронькова (3220881700:03:005:2183).

Землю фермера Буняка «окупували» діляночки, під які спритники взяли банківський кредит і не розрахувалися дані Кадастрової карти

Це й же кадастровий номер бачить реєстр.

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відомості Державного земельного кадастру

«Ситуація дійшла до абсурду. Мені телефонували представники електронного майданчику ProZorro, на якому «Укрексімбанк» виставив ділянки, і пропонували викупити ділянки, що поряд з моєю. Фактично йшлося про купівлю землі-«накладки», – розводить руками Валентин Буняк.

Представниця «Укрексімбанку» у телефонній розмові з «Главкомом» відмовилася будь-що коментувати, посилаючись, що спірні ділянки на аукціоні продає приватний виконавець Андрій Турчина, якому, до слова, фермер Буняк адресував лист з проханням призупинити продаж. Співробітниця фінустанови додала, що вказані ділянки не є власністю банку, а лише заставним майном, за яким було взято кредити.

Наразі фермер офіційно звернувся до керівництва «Укрексімбанку» та приватного виконавця з проханням припинити продаж ділянок допоки не буде наведено ладу зі справжнім їх місцерозташуванням.

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Фермер із Воронькова просить державний банк призупинити продаж спірних ділянок

У свою чергу «Главком» попросив керівництво Держгеокадастру прокоментувати цю неймовірну ситуацію, а також дати відповідь, наскільки подібні махінації є поширеними в Україні і як їм протидіють земельні чиновники. Центральне відомство спустило запит Головному управлінню Держгеокадастру у Києві та області. Там визнали: відсутня будь-яка технічна документацію на земельні ділянки, що наклалися на поле фермера у Воронькові.

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Головне управління Держгеокадастру у Києві та області не зуміло чітко пояснити, звідки на полі фермера у Воронькові, взялися ділянки-накладки

«Держгеокадастр лише обмежився цитування державних актів на право власності на земельні ділянки, власником яких є ТОВ «Київський гуртовий ринок». Немає жодної інформації, на основі яких документів формувалися ці ділянки. Адже, як правило, у ті часи (мається на увазі 2008-2009 роки – «Главком») земельна документація готувалася у двох примірниках: перший залишався у сільській раді або іншому органі, який виділяв земельну ділянку. Інший примірник передався до земельного відділу з подальшим зберіганням у їхньому архіві. У цьому ж випадку, скоріше за все, землевпорядна організація, яка розробляла проєктну документацію, не передавала земельникам ніяких документів. Чому так сталося? Очевидно, було що приховувати», – зазначив «Главкому» юрист-земельник.

Столична фірма і сумнівні операції

Тепер кілька слів про власника 16 ділянок, що «приземлилися» на полі фермера Буняка. Усі ці «латки», як уже вищезгадувалося, є власністю столичного ТОВ «Київський гуртовий ринок». За відомостями бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, підприємство заснувало інше київське ТОВ «Коб-Інвест», яке спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Власником записано мешканця Луганська Дмитра Донцова.

Як свідчить судовий реєстр, ТОВ «Київський гуртовий ринок» є фігурантом низки кримінальних проваджень із відмивання грошей. Зокрема, у 2015 році на рахунки столичної фірми надійшли гроші від компанії, які та виводила з проблемного «Українського професійного банку» всупереч запровадженим обмеженням Нацбанку; у 2009 році «Київський гуртовий ринок» засвітився у земельній афері у Бориспільському районі Київської області.

Що стосується нинішньої ситуації, то 16 ділянок ТОВ «Київський гуртовий ринок», які хоче реалізувати банк, є заставним майном за кредитним договором на суму $34 млн. Позика була оформлена у далекому 2007 році.

Віталій Тараненко, «Главком»