Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію

Ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, тариф 2.64 грн за кіловат/годину треба перемножити на два

Нинішній тариф для населення не відображає реальної ціни

Нещодавно в Україні підвищились тарифи на електроенергію, проте ексміністр енергетики Олексій Оржель зазначив, що ціна все рівно не об'єктивна. Про це Оржель заявив в інтерв'ю «Главкому».

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«Тариф 2.64 грн за кіловат/годину для населення не відображає реальної ціни. 3.30 – це одне лише виробництво електрики. Додаємо сюди тариф на розподіл і виходить більше 5 грн», – заявив екміністр енергетики.

«Про газ вам не готовий сказати нічого», – додав Оржель.

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Нагадаємо, що Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня. Нагадаємо, що до підвищення тариф для населення становив 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

У червні українці отримають платіжки за травень ще зі старим тарифом, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу.

Раніше директор Yasno визнав, що більшості користувачів не подобається підняття тарифів, і зазначив, що підвищення тарифів на електроенергію для населення не вплине на прибуток постачальника.

«Постачання електроенергії побутовим споживачам здійснюють виключно постачальники універсальних послуг, націнка (тариф на постачання) яких встановлюється регулятором на рік і не залежить від ціни для населення. Незалежно від того, буде встановлено тариф 1,68 грн/кВтг, чи 2,64 грн/кВтг, постачальник отримає свій регульований тариф. Наприклад для постачальника в м. Києві він становить 0,11 грн/кВтг», – заявив Сергій Коваленко.

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Отримані ж гроші підуть на відновлення енергосистеми. У першу чергу зростуть фінансові можливості державних підприємств «Енергоатом» та «Укргідроенерго», каже Коваленко, які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною.