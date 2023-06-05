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Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
Ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, тариф 2.64 грн за кіловат/годину треба перемножити на два
фото з відкритих джерел

Нинішній тариф для населення не відображає реальної ціни

Нещодавно в Україні підвищились тарифи на електроенергію, проте ексміністр енергетики Олексій Оржель зазначив, що ціна все рівно не об'єктивна. Про це Оржель заявив в інтерв'ю «Главкому». 

«Тариф 2.64 грн за кіловат/годину для населення не відображає реальної ціни. 3.30 – це одне лише виробництво електрики. Додаємо сюди тариф на розподіл і виходить більше 5 грн», – заявив екміністр енергетики.

«Про газ вам не готовий сказати нічого», – додав Оржель.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня. Нагадаємо, що до підвищення тариф для населення становив 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

У червні українці отримають платіжки за травень ще зі старим тарифом, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу. 

Раніше директор Yasno визнав, що більшості користувачів не подобається підняття тарифів, і зазначив, що підвищення тарифів на електроенергію для населення не вплине на прибуток постачальника.

«Постачання електроенергії побутовим споживачам здійснюють виключно постачальники універсальних послуг, націнка (тариф на постачання) яких встановлюється регулятором на рік і не залежить від ціни для населення. Незалежно від того, буде встановлено тариф 1,68 грн/кВтг, чи 2,64 грн/кВтг, постачальник отримає свій регульований тариф. Наприклад для постачальника в м. Києві він становить 0,11 грн/кВтг», – заявив Сергій Коваленко.

Отримані ж гроші підуть на відновлення енергосистеми. У першу чергу зростуть фінансові можливості державних підприємств «Енергоатом» та «Укргідроенерго», каже Коваленко, які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною.

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Теги: електроенергія Олексій Оржель гроші тарифи

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