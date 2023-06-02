Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)

Усі ворожі цілі знищені

У ніч проти 2 червня Росія атакувала Київщину ракетами та дронами, серед постраждалих є діти. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації та Офіс Генпрокурора.

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«Ворог продовжує систематичну масовану атаку Київщини. Цієї ночі росіяни атакували область одночасно ракетами та дронами. Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі», - повідомив голова КОВА Руслан Кравченко.

Як зазначається, внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає.

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«Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти – приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців. 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні. Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється. На місцях подій працюють прокурори та слідчо-оперативні групи», – уточнили в Генпрокуратурі.

Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського бомбардувальника. Росіяни атакували Київ ракетами і дронами. Усі ворожі цілі були збиті, однак уламки впали в декількох районах міста.