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Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)
фото: Офіс Генпрокурора

Усі ворожі цілі знищені

У ніч проти 2 червня Росія атакувала Київщину ракетами та дронами, серед постраждалих є діти. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації та Офіс Генпрокурора.

«Ворог продовжує систематичну масовану атаку Київщини. Цієї ночі росіяни атакували область одночасно ракетами та дронами. Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі», - повідомив голова КОВА Руслан Кравченко.

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Як зазначається, внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає.

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«Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти – приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців. 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні. Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється. На місцях подій працюють прокурори та слідчо-оперативні групи», – уточнили в Генпрокуратурі.

Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського бомбардувальника. Росіяни атакували Київ ракетами і дронами. Усі ворожі цілі були збиті, однак уламки впали в декількох районах міста. 

Теги: росія прокурор ворог росіяни дитина безпілотник війна Київщина

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