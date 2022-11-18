За якої влади в Україні найкраще боролися з корупцією?

Шляхом аналізу даних доводимо, що в судах уперше більше розглядають справи хабародавців, аніж хабарників

Передвиборче гасло Володимира Зеленського у 2019-му «Весна прийде – саджати будемо» у 2020 році трансформувалося в президентське «Я сам хочу знати, де посадки». А після повномасштабної війни у 2022-му, коли журналістка проєкту Nieuwsuur нідерландського телеканалу NOS сказала, що «корупція в Україні досі існує й війна цього не змінила», Зеленський відповів, що «проблеми є в багатьох країнах, зокрема й у багатьох країнах Європейського Союзу», натякаючи, що рівень і проблема корупції в Україні дещо перебільшені, пишуть Тексти.

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Уже після цього широкому загалу стало відомо, що Дніпропетровська обласна військова адміністрація роздає мільярди на ремонт доріг подружці свого голови. Невже справді чиновники всі через одного крадуть і роблять це, навіть не сильно ховаючись?

Оцінити рівень корупції – нелегка справа. Українська прокуратура традиційно «веде» загальну статистику, яка не піддається якісному аналізу: близько 3–4 тис. корупційних кримінальних правопорушень щороку, про які звітує Офіс Генпрокурора, й мільярди корупційних гривень, які «повернулися» державі. Щоправда, у статистиці прокуратури наявні істотні вади: основу її статистики становить стаття ККУ 191 (розтрати зазвичай у приватному бізнесі), заведені справи – не означає передані до суду й тим паче виграні, ну а гроші, які повернули, – зазвичай лише намальовані на папері суми нормативної оцінки землі, яку місцеві ради намагаються передавати в оренду чи в різний спосіб відчужувати. Про порівнюваність даних у часі взагалі не йдеться.

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Тому Тексти вирішили з'ясувати, чи можна простежити, як із роками Україна бореться з корупцією? Для цього ми зібрали дані реєстру судових рішень за останні 4 роки на прикладі вироків за антикорупційними статтями судами першої інстанції. Усі статті поділили на два типи: ті, хто бере хабарі (хабарники, як правило, чиновники, але не завжди) і ті, хто дає хабарі (хабародавці зазвичай – громадяни України). Детальніше див. методологію в кінці тексту.

Як боролися з корупцією в останні 4 роки: лідирують хабародавці

На графіку зображено помісячну кількість вироків у розрізі хабарників і хабародавців від 2018-го до 2022 року (дані станом на кінець жовтня).

Кількість вироків за останні чотири роки має тенденцію до зростання (з 1200+ вироків у 2018-му до майже 1800 у 2021 році). Але очевидний тренд на зменшення частки хабарницьких статей (основна з півтора десятка – ст. 368 Кримінального кодексу – отримання неправомірної вигоди) і збільшення частки хабародавців (369 стаття ККУ). Водночас у 80 % ідеться про спроби дати незначний хабар патрульному поліцейському за порушення правил дорожнього руху. Люди, які пропонують хабар поліції, стають легкою здобиччю останніх через наявність у тих нагрудних камер. Важко сказати, чому меншає справ по хабарниках. Можливо, це справді результат низки реформ та інституційного розвитку держави, коли класична чиновницька корупція зменшується. Або є інші причини, про які можна лише здогадуватися. У 2022 році поки що трохи більш ніж 1000 вироків. Очевидним є зниження кількості після початку війни, коли суди працювали з перебоями. Зараз поступово відбувається відновлення, але зважаючи на «життєвий» цикл справ (від провадження до передачі в суд і винесення вироку) в кінці року слід очікувати на новий спад.

Окрім поділу корупціонерів на хабарників і хабародавців, ми поділили їх ще за одним критерієм: чи була особа, щодо якої суд на момент скоєння злочину виніс вирок, високим чиновником. Це особи, які займають особливо відповідальне становище і підпадають під так звану категорію службовців «А». Як-от міністри та їхні заступники, народні депутати, судді, прокурори голови місцевої влади тощо.

Високих чиновників виправдовують частіше, ніж звичайних клерків і громадян

На графіку зображено кількість високих чиновників і всіх інших у розрізі рішень суду «винен» або «не винен»

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Високих чиновників щорічно близько 5 % від усіх засуджених корупціонерів. Найцікавіше, що коли йдеться про високих чиновників, то українська юстиція – маємо на увазі і слідчих, і прокуратуру з судами – значно милосердніша. Таких посадовців виправдовують набагато частіше. Коли ж ідеться про звичайних громадян чи дрібних і середніх клерків, то ті отримують виправдальні вироки лише в близько 10 % справ (цей показник вважають «стандартним» в усій системі кримінальної юстиції в Україні). У випадках з високими чиновниками виправдовують у близько половині випадків. За останні три місяці, наприклад, високі чиновники, які отримали вироки за корупційні злочини, були особами, що на момент вчинення злочину обіймали такі посади: перший заступник Ужгородського міського голови, голова Гостомельської тергромади та голова Кілійської районної державної адміністрації Одеської області, два нардепи ВРУ, судді з Полтави, Харкова та Чернігова.



Від 2019 року в Україні запрацювала так звана нова антикорупційна інфраструктура, яка мала зайнятися найвищою корупцією (не плутати з високими чиновниками категорії А, йдеться про найвищих посадовців, перелік і підслідність тут). Ця інфраструктура складається з Національного антикорбюро (НАБУ – аналог звичайних слідчих), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП – аналог прокуратури) і Вищого антикорсуду (ВАСУ – аналог судів загальної юрисдикції).

Нова антикорупційна інфраструктура проти старої

Влада фактично два роки блокувала призначення нового голову САП, тому справи не передавали до суду, і за цей час було винесено менш ніж 100 вироків. Водночас якість цих вироків істотно краща, ніж у судах загальної юрисдикції, як свідчать зібрані нами дані: в першому випадку трохи більш ніж половина від всіх корупціонерів отримала реальне ув'язнення, а в другому – лише близько 7 %.

Звісно, виміряти рівень корупції у країні лише кримінальними справами не можна. Це поняття ширше, воно містить багато аспектів життєдіяльності країни (наприклад, навіть такий фактор, як приєднання до електромереж приватних обленерго, що є однією з головних проблем України в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку). Тому більш-менш порівняльним видається рейтинг «Індексу сприйняття корупції», свідчать оновлені дані рейтингу Transparency International Ukraine. Торік Україна отримала 32 бали зі 100 можливих у цьому індексі у 2021 році та посіла 122 місце з-поміж 180 країн.

Павло Контрактович