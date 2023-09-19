Відбудова Харківщини: хто отримує замовлення

Станом на вересень у Prozorro укладено договорів на 1,5 млрд грн на відбудову Харкова та області

Як проводяться закупівлі з відбудови у різних регіонах України. Проєкт Dozorro TI Ukraine продовжує серію матеріалів на цю тему. Цього разу аналіз справ у Харкові та області.

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Станом на 6 вересня цього року у Prozorro уклади договорів на відбудову Харкова та області на 1,5 млрд грн. 73% від загальної суми угод підписали за результатами конкурентних процедур. Однак варто відзначити, що здебільшого на тендери приходило по одному учаснику.

Найбільше торгів для відбудови оголосив Департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації – на 1,1 млрд грн. Департамент проводив закупівлі на відбудову та відновлення об’єктів інфраструктури та багатоквартирних будинків. Зокрема за 186 млн грн відновлять Старосалтівський ліцей, який постраждав найбільше серед навчальних закладів Старосалтівської громади.

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Ще 130 млн грн спрямували на капітальний ремонт адміністративної будівлі Ізюмської міської ради. Місто перебувало під окупацією від початку квітня до 10 вересня 2022 року. За той час російські війська зруйнували 80% інфраструктури. Крім цього, на Ізюм здійснили найбільше ракетних атак з початку російської війни – він випередив навіть Маріуполь.

Ще 83 млн грн витратять на ремонт будівлі Русько-Лозівської сільської ради, 69 млн грн – на ремонт КНП «Центр первинної медико-манітарної допомоги» Дергачівської міської ради.

На другому місці – Управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, яке замовило робіт на 189 млн грн. Управління укладало контракти на ремонти багатоквартирних будинків, закладів освіти та охорони здоров’я. До прикладу, 22 млн грн витратять на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Метробудівників, 15, 16 млн грн – на будинок ЖК «Околиця-5», 13 млн грн – вул. Ужвій Наталії, 102.

Трійку лідерів закриває Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради – 81 млн грн. Департамент укладав контракти на ремонт багатоквартирних будинків: 5,6 млн грн витратять на відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Валентинівська, 54, 4 млн грн – на Владислава Зубенка, 80-А, 3 млн грн – проїзд Євпаторійський, 2

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211,5 млн грн – компанії, пов’язаній з колишніми регіоналами‎

Найбільша сума замовлень на відбудову Харківщини – понад 200 млн грн – у ПП «Будівельна фірма «Промтекс». Цю харківську компанію заснував у 1996 році Георгій Бабій. Вже у 2016-му вона належала Станіславу Бровіну, який із 2023-го розділив свою частку із Іриною Ярован.

У 2020-му ПП «БФ «Промтекс» також увійшло до складу засновників будівельного консорціуму «‎Білдінг Груп» (з 2021-го до бенефіціарів долучився і Станіслав Бровін). Цей консорціум має зв’язок із групою будівельних компаній «‎Авантаж» нардепа 7-го та 8-го скликань від «‎Партії регіонів» Анатолія Денисенка. Одним із бенефіціарів «‎Білдінг Груп» є Станіслав Києвець – член Наглядової ради ПрАТ «ІБК «Авантаж», помічник Денисенка.

Ба більше, «Промтекс» вказувало у документах на Prozorro, що орендує техніку у двох фірм: ТОВ «Рексон» і ТОВ «Блейз Інвест» з тієї ж групи компаній. Одним із бенефіціарів обох є той самий Анатолій Денисенко.

Активісти із громадської організації «‎Харківський антикорупційний центр» не раз писали про завищення цін у контрактах із цим підрядником:

Підряди «Промтекса» перевіряли і правоохоронці. Фірма фігурувала у справі щодо заволодіння коштами бюджету на замовленнях Департаменту комунального господарства Харківської міськради, яку слідчі поліції Харківської області відкрили у серпні 2018-го. У жовтні 2019-го було відкрите схоже кримінальне провадження за підозрою у розтраті коштів, призначених для ремонтів у Харкові, зокрема в Саржиному Яру на замовлення «‎Харківзеленбуду».

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До речі, цього року у Харкові планували замовити нове будівництво в Саржиному Яру – багатофункціонального центру, який займав би 10% території. Кошти на це мали задіяти якраз із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Проєкт хотіли замовити ПП «‎Паллада», яке також входить до групи компаній «‎Авантаж». Керівник «‎Паллади» Олександр Лисецький до 2017 року був директором ПрАТ «‎ІБК «Авантаж», бенефіціаром якого є екснардеп Денисенко. «‎Паллада» також отримує замовлення на обстеження зруйнованих будинків Харкова. Після обурення громадськості від цього будівництва вирішили відмовитися.

Підрядник, який завищує ціни у кошторисах

На друге місце з одним замовленням на 186,4 млн грн вийшло ТОВ «‎Слобожанська будівельна компанія «Саргон». Компанія доволі молода – відкрита у вересні 2021 року. Перший свій контракт на Prozorro отримала лише у травні 2023-го. Відтоді харківські замовники підписали з нею договорів на 300 млн грн.

Журналісти «‎Харківського антикорупційного центру» зазначають, що ціни у кошторисі ТОВ «‎СБК «Саргон» на відбудову старосалтівського ліцею в Чугуївському районі, за який компанія й отримає понад 186 млн грн, завищені. Вони зафіксували завелику ціну зокрема на котли, труби, щебінь, штучний газон, лінолеум та інші будматеріали.

Перевищення цін цієї компанії також «Харківський антикорупційний центр» знайшов в іншому підряді – на відновлення готелю «‎Крем'янець» в Ізюмі за 25 млн грн. У переліку зокрема суміш для тинькування, металопластикові двері, монтажну піну, суміші Ceresit.

Єдиним керівником і власником ТОВ «‎СБК «Саргон» з червня 2023-го є Андрій Овчаренко. У 2022 році він керував і мав частку у ТОВ «Промстройторг Плюс», яка фігурує в розслідуванні ГУ ДФС у Харківській області щодо ухилення від сплати податків. Відповідне кримінальне провадження відкрили 2020-му.

До Овчаренка компанією володів і керував Олександр Шамарін, який також володіє будівельним ТОВ «‎Перша слобожанська будівельна компанія», у документах якої теж знаходили завищені ціни по бюджетних замовленнях.

Підрядник, якого громадськість звинувачує у незаконному будівництві й отриманні землі

Понад 116 млн грн за договорами планується сплатити ПАТ «Трест Житлобуд-1». Причому товариство було єдиним учасником на усіх конкурсних закупівлях, на яких з ним підписали контракти.

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Історія компанії почалася 1947 року, коли заснували Харківський союзний будівельний трест. Після десятиліть змін, перейменувань та реорганізацій, у 2004-му він став відкритим акціонерним товариством «Трест Житлобуд-1». Щонайменше до 2009 року включно серед засновників ВАТ був Регіональний відділ Фонду держмайна у Харківській області.

Контрольним пакетом акцій «Трест Житлобуд-1» володіє Олександр Харченко – екс-депутат облради від Партії регіонів‎, член виконкому, а також колишній голова правління компанії. Свого часу правління «Трест Житлобуд-1» також очолював Валерій Арутюнов – депутат Харківської міськради у 2010-2020 роках від Партії регіонів та партії «‎Відродження», студентський друг мера Харкова Ігоря Терехова.

«Трест Житлобуд-1» володіє Олександр Харченко фото з відкритих джерел

У реєстрі судових рішень міститься інформація про кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких є або було це товариство. Одне з них щодо незаконного заволодіння нерухомістю, відкрите у 2020 році, ще одне – забруднення або псування земель та порушення правил охорони вод, відкрите у 2021-му. Одні з останніх – це судові ухвали, за якими правоохоронців зобов'язали розпочати розслідування фактів ймовірного розкрадання коштів та ухилення від сплати податків ПАТ «Трест Житлобуд-1» у Сумах та Харкові.

Місцевим мешканцям компанія відома ще тим, що збудувала панельну багатоповерхівку замість старовинного маєтку на вул. Мироносицькій в центрі Харкова. Як повідомляв «‎Харківський антикорупційний центр», «‎Трест Житлобуд-1» придбав земельну ділянку під маєтком у лютому 2016-го, а влітку того ж року почав будівництво. 12-поверхівку здали в експлуатацію вже у 2019-му.

Окрім того, у 2014 році Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливо незаконного виділення понад 60 га землі кооперативу «‎ЖБК «Житлобуд-1», до складу якого входило ВАТ «‎Трест Житлобуд-1». Заяви про надання ділянок на ім’я тодішнього міського голови Михайла Добкіна подав голова кооперативу і власник «‎Трест Житлобуд-1» Олександр Харченко. Документи з деталями кримінального провадження Генпрокуратури опублікувала «‎Українська правда».

Станом на сьогодні, на Prozorro «‎Трест Житлобуд-1» має 385 договорів на понад 7 млрд грн – переважно у Харківській області. Більшість із них стосуються будівельних робіт.

Компанія, власник якої може бути замішаний в ухиленні від сплати податків

Четверте за сумою замовлень – уманське ПП «Будівельно-проектна компанія «Форсайт». Фірма має отримати більш як 100 млн грн за відновлення лікарні у Харкові, а також амбулаторії, ЦНАПу та будівлі селищної ради смт Старий Салтів. Фірму зареєстрували рік тому – в серпні 2022-го. Власник і керівник – Роман Мовчан, який імовірно балотувався до Харківської облради від «‎Батьківщини» у 2015 році.

Особа з таким самим ім’ям та роком народження із селища Слобожанського Харківської області керує також ПП «‎Харків-Енергостройконтакт». Ця фірма фігурувала у розслідуванні щодо ймовірної розтрати коштів на електрифікації залізничної дільниці Полтава – Кременчук – Бурти у 2013 році, а також щодо ухилення від сплати податків, відкритому у 2015-му.

Журналісти видання «Наші гроші‎» уже виявили переплату у кошторисі на будівельні роботи в Старому Салтові. Зокрема, на водонагрівачах, баках, силових кабелях і шпаклівці.

Щодо інших замовлень, то уманська компанія немає контрактів, окрім установ Харківської області. На сьогодні таких договорів у неї на 138 млн грн.

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Ще один забудовник зі зв’язками у владі, замішаний у гучних розслідуваннях

На понад 72 млн грн замовлень отримало ТзДВ «‎Житлобуд-2» – фактичний конкурент згаданого вище «‎Трест Житлобуд-1». Обидві компанії навіть мають у Харкові власні жіночі футбольні клуби, які також конкурують між собою. Так само «‎Житлобуд-2» на закупівлях, які проводилися за відкритою процедурою, був єдиним учасником, що подався на конкурс.

«‎Житлобуд-2» теж бере початок своєї історії у післявоєнний період. 1943 року, після звільнення Харкова від німецьких військ, відновило свою роботу Харківське управління військово-промислового будівництва Головвоєнпромбуду. Після низки перейменувань в 1964 році Управління отримало назву «Житлобуд-2».

У 1993-му в Мін’юсті зареєстрували компанію «Житлобуд-2», тоді її керівником був Юрій Кроленко. Із 2003 року він став головою наглядової ради, а з 2010-го увійшов до складу виконкому Харківської міськради. Тоді ж, у 2003-му, керівником фірми став Олександр Конюхов, який у 2010-му був обраний до Харківської міськради від ‎Партії регіонів.

У 2011-му замість акціонерного товариства фірма змінила організаційно-правову форму на товариство з додатковою відповідальністю. Нині її керівником є Дмитро Аносов, а головою наглядової ради Дмитро Кроленко, син Юрія Кроленка, який помер у 2020-му. За даними YouControl, «‎Житлобуд-2» належить до Групи родини Кроленків, куди загалом входить щонайменше 28 компаній.

Дмитро та Юрій Кроленки фото з відкритих джерел

За останні 10 років фірма не раз фігурувала у розслідуваннях журналістів щодо незаконного отримання землі та розіграшу тендерів.

Загалом через Prozorro з компанією уклали контрактів на понад 660 млн грн. Левова частка з них – у Харківській області. Крім того, приблизно 40 млн грн має сплатити профільний департамент Полтавської ОВА – за будівництво у сфері тероборони.

Висновок

Якщо порівнювати відбудову Харківської області та Ірпеня, про який писалося раніше, там є і спільні тенденції, і відмінні.

В обох випадках великі замовлення часто отримують компанії, що фігурують у кримінальних провадженнях або розслідуваннях журналістів, мають зв’язки з представниками влади та колишніми висуванцями Партії регіонів.

На Харківщині неочікувано відрізняється підхід до оголошення закупівель для відновлення: тут 2/3 із них запустили конкурентними. Неочікувано, бо як прифронтова зона, цей регіон має право підписувати договори напряму. Щоправда, реальної конкуренції на закупівлях практично не було. Інколи переможці були єдиними учасниками відповідних тендерів. Найбільш притаманно це для закупівель будівельних гігантів «Трест Житлобуд-1» і «Житлобуд-2».

Щодо двох останніх, то в тому, щоб замовляти відбудову у компаній із досвідом у десятки років, логіка є. Вони мають достатню кількість техніки, кваліфікованих працівників й налаштовані логістичні процеси. А правоохоронці, своєю чергою, мають довести до логічного завершення розслідування щодо ймовірних фактів незаконної забудови, заволодіння бюджетними коштами та інші кримінальні провадження.

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Лише три закупівлі у тих компаній, про яких згадано вище, замовники провели за конкурентними процедурами з двома учасниками. У двох випадках конкуренти не знижували свої первинні пропозиції.

Стосовно вимог на тендерах для відбудови Харківщини є деякі зауваження. Вимоги не є явно дискримінаційними, але в кількох випадках замовники прописували, що учасники мають самостійно ознайомитися з проєктами для визначення обсягу робіт. Для цього вони повинні звертатися до Департаментів і просити про доступ до документів. На практиці небажані замовником компанії часто не отримують такого доступу й не мають можливості виграти конкурс чи навіть взяти в ньому участь.