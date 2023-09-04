529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер

Компанія спромоглася отримати гроші, не виконати роботи, а тепер виграти новий тендер

У Рівненській області планують відремонтувати міст на колосальні 529 млн грн, про що свідчить публікація на сайті держзакупівель Prozorro.

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В оголошенні йдеться, що фінансування на ремонт мосту проводитиметься по прямій закупівлі без проведення тендеру. Станом на сьогодні вже визначено переможця – ТОВ «ГК «Автострада».

Примітно, що ця компанія минулого року отримала тендер на проведення цих же робіт на 390 млн.

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Проте виконати їх не встигла – з цієї причини було підписано додатковий договір (всього лише через 10 днів після оголошення переможця), а кінцевий термін виконання робіт було пересунуто з 31 грудня 2023 року рівно на рік.

Попри це, більшу частину грошей підрядник все ж таки отримав: 256 мільйонів тільки за цей серпень.

Таким чином, компанія отримала 2/3 грошей, роботу не зробила, але тепер виграла новий тендер на додаткові 529 мільйонів – за прямою процедурою без проведення торгів і за ту ж роботу.

Нагадаємо, у Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр. Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів, який оголосило міністерство молоді та спорту України, коштуватиме майже 308 млн грн. Центр хочуть організувати на базі держпідприємства «ЦУТБ «Льодовий стадіон» на проспекті Академіка Глушкова, 9. Очікувана вартість робіт – 307 млн 831 тис. 733 грн.