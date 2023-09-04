Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер
Ремонт мосту проводитиметься по прямій закупівлі без проведення тендеру
фото: Ukrinform

Компанія спромоглася отримати гроші, не виконати роботи, а тепер виграти новий тендер 

У Рівненській області планують відремонтувати міст на колосальні 529 млн грн, про що свідчить публікація на сайті держзакупівель Prozorro.

В оголошенні йдеться, що фінансування на ремонт мосту проводитиметься по прямій закупівлі без проведення тендеру. Станом на сьогодні вже визначено переможця – ТОВ «ГК «Автострада».

529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер фото 1

Примітно, що ця компанія минулого року отримала тендер на проведення цих же робіт на 390 млн.

529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер фото 2

Проте виконати їх не встигла – з цієї причини було підписано додатковий договір (всього лише через 10 днів після оголошення переможця), а кінцевий термін виконання робіт було пересунуто з 31 грудня 2023 року рівно на рік.

529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер фото 3

Попри це, більшу частину грошей підрядник все ж таки отримав: 256 мільйонів тільки за цей серпень.

529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер фото 4

Таким чином, компанія отримала 2/3 грошей, роботу не зробила, але тепер виграла новий тендер на додаткові 529 мільйонів – за прямою процедурою без проведення торгів і за ту ж роботу.

Нагадаємо, у Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр. Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів, який оголосило міністерство молоді та спорту України, коштуватиме майже 308 млн грн. Центр хочуть організувати на базі держпідприємства «ЦУТБ «Льодовий стадіон» на проспекті Академіка Глушкова, 9. Очікувана вартість робіт – 307 млн 831 тис. 733 грн.

Теги: ремонт тендер Рівненщина ProZorro міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Скільки коштує один день війни? Резніков назвав суму
Скільки коштує один день війни? Резніков назвав суму
529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер
529 млн грн на міст: на Рівненщині сплив черговий скандальний тендер
«Енергоатом» недофінансовує пільгові тарифи на електроенергію для населення – радник Шмигаля
«Енергоатом» недофінансовує пільгові тарифи на електроенергію для населення – радник Шмигаля
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ
МВФ занепокоєний. Гетманцев прокоментував долю програми «5-7-9%»
МВФ занепокоєний. Гетманцев прокоментував долю програми «5-7-9%»
ЄС пропонує Україні субсидію на транзит зерна
ЄС пропонує Україні субсидію на транзит зерна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
27K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
25K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
22K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
8165
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)
7884
Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту