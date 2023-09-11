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Що Байден задумав на Близькому Сходу

glavcom.ua
Створення поясу безпеки і стабільності на Близькому Сході в цілому має обмежити можливості капіталізувати нестабільність
фото з відкритих джерел

Хвилинка великої регіональної і глобальної політики

Президент Байден та інші світові лідери у суботу оголосили про плани щодо будівництва нового автомобільного, трубного, залізничного та морського коридору, який зв'яже Індію та Європу через Близький Схід. По цьому маршруту будуть рухатися енергетичні ресурси Близького Сходу, товари з Європи та Індії, а також – на «локальному рівні» – інтенсифікуються звязки між країнами регіону. 

Сухопутна частина коридору пройде територіями: ОАЕ, Саудівської Аравії, Йорданії та Ізраїлю. Інші учасники проекту – звісно, Індія (пункт А), ЄС (пункт Б) і США (гарант і головний інтересант примирення Саудівської Аравії та Ізраїлю). Це має вдарити по амбіціям Китаю, який намагається збудувати кілька великих логістичних коридорів в Азії, Європі та Африці. Ну і пролізти в Латинську Америку. 

Такий проект знизить транзитну важливість Туреччини і має обмежити нездорові амбіції Ердогана і Ко на побудову Туреччини як «логістичної наддержави». Певний збиток, звісно, матиме і Єгипет, бо значення Суецького каналу теж впаде.  

Створення поясу безпеки і стабільності на Близькому Сході в цілому має обмежити можливості капіталізувати нестабільність. Що активно роблять Росія, Китай, Туреччина та Іран. Ну і ще важливий компонент. Для Саудівської Аравії і ОАЕ це черговий крок по диверсифікації економіки, а для Йорданії – можливість значно інтенсифікувати свій економічний розвиток. 

Країни – учасники протягом 60 днів розроблять конкретний таймінг проекту, включаючи прокладання енергетичних мереж, підводних та наземних кабелів. Також йдеться про будівництво водневих трубопроводів із Ізраїлю до Європи, що відповідає цілям чистої енергії.

Амбітно. Складно. Але було б круто. 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: будівництво Джозеф Байден США Саудівська Аравія Ізраїль ОАЕ

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