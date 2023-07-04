Колишній генсек НАТО озвучив ймовірний сценарій допомоги Україні

Андерс Фог Расмуссен пояснив, що до саміту альянсу Києву можуть пообіцяти допомогти з обороною

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня, багато країн можуть пообіцяти допомогти Україні підвищити її оборонний потенціал. Про це заявив колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен у розмові з телеканалом NHK.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Расмуссен припустив, що низка країн, зокрема Велика Британія, Франція та США, підпишуть документ, «у якому буде висловлено намір допомогти Україні забезпечити свій захист проти будь-яких нападів з боку Росії в майбутньому».

Крім цього, Расмуссен наголосив на важливості вступу Києва до альянсу, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у Європі, сподіваючись, що будуть «вжиті кроки в цьому напрямку».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна може набути прискореного членства в альянсі за прикладом Швеції та Фінляндії. «Україна явно відповідає критеріям для членства і могла б наступного року піти тим же коротким шляхом, що Швеція та Фінляндія», – наводить видання Times слова Расмуссена. Його слова наводить видання Times.

На його думку, українська армія може стати однією з найготовіших до бою в Європі. «Вони вже відповідають усім критеріям», – сказав екс-генсек, наголосивши, що до вступу до НАТО Києву потрібні будуть гарантії безпеки.

Расмуссен також вважає, що не вдасться досягти довгострокового миру та стабільності на європейському континенті без включення України до євроатлантичних структур. «Називайте це стримуванням або як завгодно», – зазначив він.

На думку Рассмусена, Україні потрібні чіткі запевнення від її західних союзників у готовності надати допомогу, а також реалізації запропонованого офісом Володимира Зеленського «мирного плану».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у вересні минулого року Расмуссен разом із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком склали пакет пропозицій щодо гарантій безпеки України та представили його президенту Володимиру Зеленському.

У звіті наголошується на необхідності для України мати «ресурси для утримання значної оборонної сили, здатної протистояти» російським військам. Зокрема сказано, що для цього потрібні «кілька десятиліть постійних інвестицій в оборонно-промислову базу України, масштабні поставки зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі Альянсу продовжили ще на рік. Про це він написав у Twitter.

Столтенберг заявив, що пишається тим, що члени Альянсу вирішили продовжити термін його перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. «Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечує нашу свободу і безпеку вже майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс важливий як ніколи», – зазначив Столтенберг.

Зазначимо, що колишній прем’єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року.