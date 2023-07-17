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Роботу продовольчого коридору можна забезпечити спільно з ООН та Туреччиною – Зеленський

Діана Гасюк
glavcom.ua
Роботу продовольчого коридору можна забезпечити спільно з ООН та Туреччиною – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «українське продовольство – це базова безпека для 400 мільйонів людей»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України завжди була й буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Про це він сказав у вечірньому відеозвернені.

«Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому», – зазначив президент. 

«З першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство в Чорному та Азовському морях. Росія била ракетами й дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах била. Єдиний можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для 400 мільйонів людей», – додав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що торік світ відреагував доречно на російську загрозу продовольчій безпеці – разом із Туреччиною та ООН Україна запустила Чорноморську зернову ініціативу. Її результати чудові: майже 33 мільйони тонн агропродукції було експортовано до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії. Зокрема, це Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан, а також пішли і в Китай, і в Індію, і в Бангладеш, в Індонезію, в Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен.

«І дуже важливо: наш продовольчий експорт дає змогу рятувати життя в таких країнах, як я вже сказав, як Ємен і Сомалі. Різних людей, різної релігії, різного етнічного походження. Але вони всі однаково мають право на життя! Окрім експортної, ми запустили й гуманітарну ініціативу «Зерно з України». До неї долучилися 34 держави-донори – і я дякую кожному донору! – які допомогли врятувати від голоду людей передусім у країнах Африки», – сказав очільник України.

Президент заявив, що всі мають право на стабільність, а тому, всі повинні дбати про безпеку – про захист від російських дій.

«І Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста», – повідомив Зеленський.

Він сказав, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану і генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі.

За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

«Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану», – наголосив Зеленський.

Також глава держави провів сьогодні селектор.

«Ґрунтовні доповіді. Фронт, безпека, постачання снарядів. Командувачі, керівник СБУ, керівники розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Міністр внутрішніх справ, Міноборони. Детально й щоденно робимо все, щоб наші воїни мали все необхідне для активних дій», – розповів Зеленський.

Зокрема президент подякував кожному рятувальнику, поліцейському, волонтеру, лікарю, які рятують українців після російських обстрілів.

«Сьогоднішні удари терористів по Сумщині, по Харківщині, по Донбасу, по Херсонщині, по Запоріжжю точно не залишаться без відповіді від наших воїнів», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що особливо хоче подякувати Швеції.

«Наші шведські друзі затвердили стратегію допомоги Україні, зокрема з відбудовою. Стратегію до 27-го року. Це дуже важливо – сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане Прем’єр-міністре Крістерссон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна у Швеції – я дякую вам дуже!
Слава всім, хто допомагає нам захищатися від російського терору! Слава кожному нашому воїну! Слава нашому прекрасному народу!», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що міністр іноземних справ Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із «зернової угоди»

Теги: Туреччина росія експорт зерно безпека ООН

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