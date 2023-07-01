Війна в Україні змінила Світ

Україна має бути першою, бо Війна зараз на нашій території

Виявилось, що загально військова повинність, як в Ізраїлі, має сенс

Україна не бажаючи того стала «полігоном» виробування озброєння з усього світу Від США до Китаю.

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Виявилося, що деякі комлекси ППО США збивають майже всі ракети РФ, які до цього вважалися такими, що не збиваються, але це дорого. Вони, правда, самі про це не здогадувались допоки не спробували.

Виявилося, що РФ переважає більшість країн світу в засобах РЕБ, але вона змушена замовляти дрони в Ірані та в усіх своїх сучасних озброєннях використовує мікросхеми з інших країн.

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Виявилося, що деякі розробки в Україні не тільки конкурентоздатні, але подекуди більш ефективні і тепер їх хочуть інші країни.

А деякі розробки в Європі можуть і закритись.

Виявилось, що китайські «весільні» побутові дрони вирішуватимуть долю бою.

Виявилось, що дрони стануть не майбутнім війни, а вже стали реальністю і тепер в них майбутнє.

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Виявилось, що далекобійна артилерія є фактором перемоги.

Виявилось, що танки і бмп досі потрібні. А отже противотанкові засоби потрібні ще більше. А українські птрк стали на рівні зі світовими, а декуди показують і кращі показники, особливо в ціні.

Виявилось, що системи мінних загороджень працюють, як в першу, другу так і третю світову війну.

Виявилось, що піхота має вагу і вона потребує ще більшої логістики та забеспечення. Що піхотна лопата вкрай важлива, а бліндаж треба робити в три наката.

Виявилось, що світ не готувався до війни і не здатен технічно забеспечити достатньо навіть війну між двома країнами, не те що війну світову.

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Виявилось, що загально військова повинність, як в Ізраїлі, має сенс.

Виявилось, що іноді маючи гроші неможливо купити зброю, зробити. І навпаки, знайшовши зброю, то її не купити за неякі гроші.

Виявилося, що Війна потребує інженерів, менеджерів оборонної сфери та компетенцій, яких бракує в Світі.

Он компанія Raytheon Technologies, яка є виробником ПЗРК Stinger, запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали її співробітників у виробництві ракет Stinger.

А в Україні іноді забронювати не можуть, шлють провідних спеціалістів в піхоту.

Виявилось, що весь світ, який був не готовий до війни, на прикрому прикладі України почав готуватися.

Такої мілітаризації світ не бачив з Другої світової.

Україна має бути першою, бо Війна зараз на нашій території.

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Маємо мати чуже і дякувати. Маємо мати своє і працювати для цього.

Маємо стати одними з перших. Бо Ми «полігон», а не інші Держави. Маємо право. Головне, не упустити свій шанс.

Так і Переможемо.