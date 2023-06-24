Латвія припинила видачу гуманітарних віз росіянам

Введено обмеження на перетин кордону для громадян РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна припиняє видачу гуманітарних віз громадянам Росії. Про це він написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У зв'язку з подіями в Росії Латвія не видаватиме гуманітарних чи інших віз, що не змінилося з 19.09.22 року. Введено обмеження на перетин кордону для громадян РФ», – наголосив лідер Латвії.

Рінкевичс зазначив, що країни координують спільну охорону кордону з Росією і за необхідності ухвалюватимуть подальші спільні рішення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На події у Росії відреагував і міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Він заявив, що тепер літня відпустка в деокупованому Криму стає реальнішою перспективою.

«Бачу, наближаються мої літні канікули у Криму», – зазначив він.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.