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Жодних домовленостей не було: Зеленський відреагував на вихід Росії із «зернової угоди»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жодних домовленостей не було: Зеленський відреагував на вихід Росії із «зернової угоди»
Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Коли Росія каже, що вона зупиняє, - вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом» 

В України не було жодних домовленостей із Росією щодо зернової угоди. Кремль про все домовлявся із ООН та Туреччиною. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Як зазначив глав держави, Україна готова продовжувати дію «зернової угоди». Однак для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», – заявив він.

Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди. «Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу», – зазначив президент.

Він додав, що навіть без Росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор.

«Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія ООН зерно Володимир Зеленський

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