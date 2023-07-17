Жодних домовленостей не було: Зеленський відреагував на вихід Росії із «зернової угоди»

Володимир Зеленський: «Коли Росія каже, що вона зупиняє, - вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом»

В України не було жодних домовленостей із Росією щодо зернової угоди. Кремль про все домовлявся із ООН та Туреччиною. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

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Як зазначив глав держави, Україна готова продовжувати дію «зернової угоди». Однак для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», – заявив він.

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Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди. «Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу», – зазначив президент.

Він додав, що навіть без Росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор.

«Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.