Висока мета чи просто гроші? Чому «соколи» налетіли на Oсean Plaza

Захоплення Oсean Plaza відбувається під гаслом «Геть російський бізнес з України!»

Доки «соколи» триматимуть у заручниках торговельний центр – наразі невідомо

Другий день поспіль активісти націоналістичної організації «Сокіл» фактично тримають у заручниках столичний торговельно-розважальний центр Oсean Plaza, що належить російським бізнесменам Борису та Аркадію Ротенбеграм, які вважаються наближеними до президента РФ Путіна. Захоплення відбувається під гаслом «Геть російський бізнес з України!». Вчора у хід пішли димові шашки, палаючи шини та балончики із фарбою. Сьогодні ж кілька десятків молодиків «Сокола» начебто просто перебувають всередині ТЦ, не чинячи жодних перешкод ані адміністрації, ані відвідувачам. Однак розходитися не збираються.

Існують підозри, що істинна причина провокацій від націоналістів – не благородне бажання перекрити фінансування агресорам, а значно тривіальніша: гроші. У ЗМІ є інформація про те, що наразі між Ротенбергами та українською інвестиційною компанією Dragon Capital відбуваються переговори про продаж Oсean Plaza.

У Dragon Capital інформацію щодо переговорів про купівлю торговельного центру коментувати відмовилися – мовляв, не оприлюднюють подібну комерційну інформацію до моменту підписання угод.

Тож може, акція націоналістів – це насправді лише спроба збити ціну за об’єкт?

Чиї «соколи»?

Вимоги у активістів «Сокола» дивні. «Я закликаю (орендаторів приміщень в Oсean Plaza) не спонсорувати РФ, тобто не перераховувати кошти на рахунок, який належить окупантам, які за ці ж кошти вбивають українців. Куди сплачувати? Або в державні структури, або волонтерством займатися – це вже питання совісті підприємців, які тут знаходяться», - розказав у коментарі «Главкому» лідер «Сокола» Володимир Назаренко, до слова – депутат Київради від ВО «Свобода».

На уточнююче запитання «Главкома» про те, що, може, варто було б не поспішати, а дати можливість власникам торговельного центру все-таки укласти угоду із Dragon Capital, яка є українською інвестиційною компанією, Назаренко відповів: «Наша мета не має нічого спільного з цією інформацією (про процес переговорів щодо продажу, - «Главком»), наша мета – «досі російського бізнесу». Ми будем робити будь-що, щоб кошти працівників йшли в бюджет України і на підтримку української армії».

Депутат Київради від ВО «Свобода» Володимир Назаренко

Конкретної мети активісти теж не мають. Принаймні на питання кореспондента «Главкома» про те, скільки триватиме «утримання у заручниках» торговельного центру, лідер «Сокола» відповів, мовляв, плани націоналістів розкривати не буде, «щоб ворог не був готовий до цього». «Повірте, у наших діях немає жодної вибірковості, ми знаємо, що ТЦ «Гулівер» і (бізнес-центр) «Парус» належать російському прем’єру Дмитру Мєдвєдєву, ЦУМ належить Рінату Ахметову. Яким чином ми будемо боротися - це вже інше питання». Водночас анонсувати захоплення й інших об’єктів відмовився.

Власником «Гулівера» є бізнесмен Віктор Поліщук. За даними ЗМІ , його дружина, Рєзва Лілія Анатоліївна, справді родичка Дмитра Медвєдєва: племінниця його дружини.

Його групі компаній українського опального бізнесмена-втікача Дмитра Фірташа Group DF належить понад 50% акцій ЗАТ «Мандарин Плаза», яке володіє ТЦ «Мандарин Плаза» та бізнес-центром «Парус».

У партії «Свобода» про дії «Сокола», очолюваного депутатом від своєї політсили, нічого не знають. «Ми не ухвалювали такого партійного рішення. Наскільки я розумію, це акція «Соколу». «Сокіл» є організацією дружньою та близькою до «Свободи», але не є партійною «молодіжкою», - сказав у коментарі «Главкому» депутат Київради Юрій Сиротюк, член ВО «Свобода». Водночас він додав, що особисто підтримує акцію, бо «бізнес, який належить друзям Путіна, у Києві працювати не може. Дуже б хотілос, щоб після введення воєнного стану цим займалися не громадяни України, а Служба безпеки чи фіскальні органи».

Постраждалі мовчать

У той час як «соколівці» охоче спілкуються з журналістами, постраждала сторона - адміністрація Oсean Plaza - утримується від коментарів.

На офіційному сайті піарники ТЦ розмістили коротке повідомлення, у якому констатували факт дводенного перешкоджання роботі, а також зазначили, що «створення критичних ситуацій в найпопулярнішому ТРЦ України - це прямі дії, спрямовані проти понад 50-ти тисяч наших співгромадян, які щодня відвідують торговий центр».

На прохання «Главкома» поспілкуватися із директором ТЦ або начальником юридичного відділу, редакція отримала формальну відписку від піарниці Наталії Жилінкової, яка, знову-таки, поскаржилась на захоплення будівлі радикалами та поінформувала, що «були захоплені робочі місця адміністраторів інфостійки, що перешкоджає нормальному функціонуванню ТРЦ». Очевидно, керівництво Oсean Plaza не готове оприлюднювати комерційну інформацію.

Тим часом події навколо Oсean Plaza отримали міжнародний резонанс. Діями радикалів зацікавилось посольство США – про це йдеться у мікроблозі дипустанови у Twitter.

Доки «соколи» триматимуть у заручниках торговельний центр – наразі невідомо.

Наталія Сокирчук, «Главком»