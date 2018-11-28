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    Отруєння учнів школи на Троєщині: робітників їдальні відсторонили

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    <span>Результати лабораторних експертиз показали шокуючі порушення у шкільній їдальні</span> - Отруєння учнів школи на Троєщині: робітників їдальні відсторонили
    Результати лабораторних експертиз показали шокуючі порушення у шкільній їдальні

    У школі провели позапланову дезінфекцію

    Персонал шкільної їдальні на Троєщині, де раніше в салаті виявили сальмонелу, на час перевірки відсторонено від роботи.

    Про це в коментарі 44.ua повідомив заступник глави Держпродспоживслужби в Києві Олександр Овчаренко.

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    «Зараз проводиться перевірка. На дослідження збираються у персоналу мазки з носа і горла. В шкільній їдальні повністю замінена бригада, до якої також застосовані додаткові заходи безпеки: їм видали маски, рукавички. Якщо результат обстеження покаже, що причина інфекції не у співробітників їдальні, їх повернуть до роботи», - розповів він.

    За його словами, в установі провели позапланову дезінфекцію, також забрали всі продукти, що не відповідають показникам якості та безпеки.

    Раніше повідомлялося, що у школі №306 Деснянського району столиці, де навчається близько 1400 дітей, у шкільній їдальні виявили кишкову інфекцію. У відібраних зразках готової продукції було виявлено сальмонелу. Кишкова інфекція знайдена в салаті з буряка, який не проходив термічну обробку.

    На переконання представників Держпродспоживслужби, носіями цієї бактерії були співробітники навчального закладу, які контактували з харчовими продуктами. 

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