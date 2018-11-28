На Подолі у басейні мережі Sport Life потонув чоловік



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Трагедія сталася у басейні мережі Sport Life на вул. Волоській

За попердніми даними, чоловіку близько 30 років

У середу, 28 листопада, у спортклубі мережі Sport Life на вул. Волоській, 62 у Подільському районі Києва потонув чоловік.

У прес-службі поліції Подільського району Інформатору підтвердили, що на лінію «102» близько 15:40 надходив виклик про нещасний випадок за даною адресою.

Правоохоронці, які працювали на місці, також підтвердили цю інформацію. Однак подробиць поки не повідомляють.

Співробітники спортзалу також відмовляються коментувати те, що трапилося.

Попередньо, чоловіку, що потонув, близько 30 років.

Станом на 17:30, працює один поверх спортзалу, другий і третій закриті. На першому люди займаються в звичайному режимі.