  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Подолі у басейні мережі Sport Life потонув чоловік

    • Розсилка
    <p>Трагедія сталася у басейні мережі Sport Life на вул. Волоській</p> - На Подолі у басейні мережі Sport Life потонув чоловік

    Трагедія сталася у басейні мережі Sport Life на вул. Волоській

    За попердніми даними, чоловіку близько 30 років

    У середу, 28 листопада, у спортклубі мережі Sport Life на вул. Волоській, 62 у Подільському районі Києва потонув чоловік.

    У прес-службі поліції Подільського району Інформатору підтвердили, що на лінію «102» близько 15:40 надходив виклик про нещасний випадок за даною адресою.

    Читайте також

    Правоохоронці, які працювали на місці, також підтвердили цю інформацію. Однак подробиць поки не повідомляють.

    Співробітники спортзалу також відмовляються коментувати те, що трапилося.

    Попередньо, чоловіку, що потонув, близько 30 років.

    Станом на 17:30, працює один поверх спортзалу, другий і третій закриті. На першому люди займаються в звичайному режимі.

    Читайте також
    Київ спорт потонули поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ