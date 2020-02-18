Війна і мир Володимир Зеленського. Холодний душ для президента

Багатьох українців обурює небажання влади визнавати провал «мирного процесу» і підступності Путіна, якому повірив Зеленський

Путін традиційно «привітав» українців з річницею розстрілів на Майдані

Сьогодні з п’ятої до десятої ранку на Донбасі тривали інтенсивні бої: за даними штабу Операції Об’єднаних сил, збройні формування РФ атакували позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Селище Новотошківське розташоване неподалік від Золотого у Луганській області – саме у цьому районі відбулось одне з розведень військ. Окупанти застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння – міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. У цьому бою Україна втратила одного захисника, четверо отримали поранення.

Масштаби сьогоднішніх обстрілів вже названо «безпрецедентними за останні роки». Відео бойових дій оприлюднив колишній заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз.

Те, що для ескалації ворог обрав саме сьогоднішні день, – не випадковість. Тяжіння Кремля до символізму давно відоме й неодноразово підтверджене. Саме на 18 лютого припадають важливі події та дати. По-перше, сьогодні шоста річниця початку розстрілів учасників Революції гідності на Майдані. По-друге, саме 18 січня Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй має провести ініційоване Росією засідання щодо України. Його тема – аналіз виконання Мінських угод у зв'язку з п'ятою річницею з часу підписання цих документів. По-третє, п’ять років тому, на першу річницю обстрілів на Майдані, російські окупанти пішли на пряме вторгнення і захопили Дебальцеве Донецької області. Ця битва стала однією з найтрагічніших у війні на Донбасі – за даними Генштабу, під час бойових дій у тому районі з 15 січня до 18 лютого 2015-го загинуло 110 військовослужбовців, 270 було поранено, семеро потрапили в полон та 18 зникли безвісти.

П’ять років тому, на першу річницю обстрілів на Майдані, російські окупанти пішли на пряме вторгнення і захопили Дебальцеве Донецької області

Крім того, на ці дні припадає запуск Національної платформи примирення та єдності з Донбасом. Започаткування цього майданчика анонсував радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу, колишній шоумен Сергій Сивохо. Жодних подробиць про те, у чому конкретно полягатиме «масштабний національний діалог», Сивохо не навів, однак раніше він вже озвучував пропозиції виплачувати пенсії та компенсації за зруйноване житло громадянам на окупованих територіях, та й взагалі закликав «розуміти, прощати та просити вибачення».

Два дні тому в Мюнхені президент Володимир Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон на Сході країни Україною, ОБСЄ та ОРДЛО

Поряд із символізмом Москва тяжіє і до цинізму. У 2017 році, 18 лютого, на роковини розстрілу Майдану, глава країни-агресора підписав указ, яким визнав «паспорти», видані в ОРДЛО. Відповідно до цього указу, люди з окупованих територій Донбасу отримали можливість вільно перетинати кордон із РФ. Сьогодні ж прессекретар Путіна заявив, що «ставити питання про відповідальність Росії неправильно», «ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення», та навіть висловив співчуття.

Реакція Києва

Володимир Зеленський спочатку звернувся до громадян у соцмережах. Глава держави заявив: «Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками».

«Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним, так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України», – зазначив він.

За підсумками засідання РНБО, яке було скликане вранці, керівники держави та армії відзвітували перед журналістами. Зеленський виголосив коротку промову, під час якої виглядав розгубленим. Президент назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі «провокацією» і підкреслив, що «Україна впевнено наближається до припинення війни». Він висловив співчуття загиблому українському воїну (саме йому, а не родині, що ще раз підтверджує його хвилювання) та висловив сподівання, що у поранених «все буде добре». Після цього глава держави сказав кілька речень про готовність України до… коронавірусу, евакуації українців з Уханю та швиденько залишив брифінг.

Ані у зверненні президента, ані у заявах членів РНБО не було згадки про те, що обстріл збігається із річницею розстрілів на Майдані. Усі керівники держави згадували лише про річницю боїв у Дебальцевому. «Сьогодні, якщо ви знаєте, п’ята річниця дебальцівських подій. Вони (противник) показують для їхнього світу, що це їхня була перемога. І сьогодні вони вночі… Ми розцінюємо так, що вони хотіли спостережні пости захопити, з метою показати, напевно, своєму населенню, усім, перед ким вони звітують, що ми можемо, от ми захопили, просунулися на якихось 500 метрів, на 300…» – сказав начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Новий очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму стриманому стилі спробував згладити гострі кути та відповів критикам президента: «Всім, хто «розганяє» зраду, я хотів би сказати: так, у нас в країні йде війна, вона не припиняється. Те, що ця атака відбулась в п‘яту річницю Дебальцівської трагедії, – особливий цинізм. Але саме тому ми сьогодні робимо все, щоб цю війну закінчити... Так, ми прагнемо миру, але водночас ми збільшуємо фінансування армії і активно працюємо над підвищенням обороноздатності».

У Міністерстві закордонних справ назвали російський наступ порушенням домовленостей лідерів країн «нормандського формату», досягнутих у грудні в Парижі. «Дуже стурбовані загостренням на Донбасі після останньої російської атаки. Застосовано заборонене озброєння, що призвело до нових людських втрат. Це порушення домовленостей, досягнутих «нормандською четвіркою». Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію», – написала у Twitter речник МЗС України Катерина Зеленко.

«Розуміння в його очах…»

Користувачі соцмереж обурювалися тим, що в офіційних повідомленнях штабу Операції Об’єднаних сил не було вказано, що обстріл відбувається у Золотому – населеному пункті з лінії розведення. У переліку значився населений пункт Хутір Вільний, це район міста Золоте, де відбулося відведення сил. Під час брифінгу начальник Генштабу так відповів на ці закиди: «Хутір Вільний – це Хутір Вільний. Золотих є аж п’ять. З усіх ділянок розведення бувають провокації тільки в Петрівському. По ділянці розведення у Золотому не було жодних проблем».

Втім, основна претензія коментаторів – небажання влади визнавати провал «мирного процесу» і підступність Путіна, якому повірив Зеленський. Нагадаємо, під час переговорів у «нормандському форматі» 9 грудня він заявив: «Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну».

«Те, що відбувається сьогодні, – це такий собі холодний душ для всіх, хто вважає, що достатньо просто припини стріляти і все налагодиться. Путін продовжує вбивати прямо зараз. І це не можна так лишати. Нам пора заговорити мовою сили, посилювати санкції та тиснути економічно», – констатує нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Мирний процес кого з ким? Стоять двоє чоловіків. Типу домовляються. Тут один одному дає в пику. А другий каже – це спроба зірвати наші мирні переговори. Давайте їх продовжимо. І знову отримає у писок. І знову каже, що треба продовжувати», – описує ситуацію інвестбанкір Сергій Фурса.

«Владі варто не в очі Путіна вдивлятись, шукаючи його прихильності, а зосередитись на головному: обороні України від агресора!» – пише екснардеп Вікторія Войціцька.

«Усе буде по-дорослому»

Чи визнає Зеленський свою помилку щодо «мирного процесу», чи буде й далі вірити у можливість чесного діалогу з Путіним, і до яких наслідків це може призвести? Кримсько-татарський журналіст та громадський діяч Айдер Муждабаєв вважає, що невдовзі на Україну чекає масштабний наступ російських сил. «Наступний етап – тотальна війна. До неї вже треба серйозно готуватися, кожному, від президента до домогосподарки. Особливо – силам ППО, бо росіяни боягузливі, вони саме так воюють. Тільки тоді ми маємо досить умовний шанс, що Путін вирішить не ризикувати. Дитячий садочок закритий, все буде по-дорослому».

«Потужний початок роботи Національної платформи примирення та єдності сьогодні в Золотому, я вважаю, яскравий. Примирення – формату 120 мм, єдність – формату 1 «200», 4 «300» (якщо вірити офіційним даним про загиблих і поранених). Боюся уявити наступний етап цього торжества гуманізму», – з сумом іронізує журналіст Сергій Іванов.

«Росія не хоче миру, Путін хоче знищити Україну. Забути про це, розслабитись, перестати стріляти – це віддати на поталу себе і власних дітей. Це страшна правда, яка є, що б вам не розповідали окремі політики. Там, на лінії «без вогню» сьогодні гинуть наші солдати», – пише екснардеп Леонід Ємець.

«Поки не ясно – чи достатньо накопичилося на даний момент аргументів для українського президента та його оточення, щоб розгледіти нарешті в очах Путіна щось, крім нестерпно кривавого бажання миру? Щоб перестати робити вигляд про те, що з РФ можна про щось домовлятися? Чи надовго вистачить запасів гумору, згаданих прессекретарем українського президента, щоб говорити про складне, поки українці помирають на передовій?» – пише журналіст Михайло Ганницький.

«Прощання з ілюзіями неминуче, проте воно може трапитися занадто пізно для України, можливо, настільки пізно, що цей процес прощання переживе саму Україну. Адже думати, що ще є час на спроби грати в ігри з досвідченим кремлівським шулером, – це теж ілюзія», – додає він.

У соцмережах користувачі також пишуть про те, що штаб Операції Об’єднаних сил приховує реальні втрати. За даними журналістки Яніни Соколової та інших користувачів (які посилаються на власні джерелі інформації), у бою загинув не один український військовий, а чотири-п’ять.

Наталія Сокирчук, «Главком»

Читайте також: