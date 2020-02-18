ФСБ затримала підлітків за підготовку терактів у школах Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТАСС

Як зазначили у російській спецслужбі, «пробні» вибухові пристрої затримані нібито випробовували на домашніх тваринах

Двох підлітків з Керчі затримано за підготовку двох терактів в освітніх установах Криму, у них вилучено саморобні бомби. Про це у вівторок, 18 лютого, повідомляє Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

За даними ФСБ, у затриманих 2003 і 2004 років народження під час обшуків вилучено саморобні вибухові пристрої з уражаючими елементами і компоненти для виготовлення вибухових речовин, куплені в інтернеті.

При цьому, як зазначили у російській спецслужбі, «пробні» вибухові пристрої затримані нібито випробовували на домашніх тваринах.

Нагадаємо, зараз у Росії слухається резонансна справа: 11 молодих людей віком від 24 до 31 року звинувачують за статтею «тероризм». За версією слідства, вони об’єдналися у групу «Мережа» і готували кілька терактів з метою дестабілізації та захоплення влади. Сімох уже засудили: після восьми місяців слухань вони отримали вироки від шести до 18 років. Ще трьох судитимуть у Петербурзі, одного відпустили.

Справа «Мережі» набула небувалого розголосу через надмірні строки ув’язнення, призначені судом зовсім молодим людям, яких фактично звинувачують лише у намірі скоїти злочин. Причому підставою для обвинувачень стали свідчення самих фігурантів, які, з їхніх слів, були отримані за допомогою тортур.

Варто зазначити, що фігуранти справи здобули широку підтримку – як у соцмережах, так і активістів під стінами суду та прокуратури.