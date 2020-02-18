Україна і США обговорили загострення ситуації на Донбасі, - Аваков



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Зустріч Арсена Авакова і Натана Сейлса Фото: twitter.com/AvakovArsen

Сторони визначили практичні кроки співпраці України та США щодо боротьби з тероризмом

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та координатор Держдепу США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлс обговорили ескалацію на Донбасі. Про це Аваков написав у своєму Twitter.

За словами Авакова, сторони визначили практичні кроки співпраці України та США щодо боротьби з тероризмом.

«Обговорили загострення ситуації на Донбасі - тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ!», - йдеться у повідомленні.

З координатором з питань протидії тероризму заст.держсека @StateDept Nathan A. Sales визначили практичні кроки співпраці у боротьбі з тероризмом, обговорили загострення ситуації на Донбасі – тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ! pic.twitter.com/i7mD88TTUx — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 18, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Естонія на Радбезі ООН піднімуть питання настання бойовиків на Донбасі.

Як повідомлялось, бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО, яке триває зараз за участю силовиків і президента.

У свою чергу, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.