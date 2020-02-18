  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна і США обговорили загострення ситуації на Донбасі, - Аваков

    • Розсилка
    <span>Зустріч Арсена Авакова і Натана Сейлса</span> - Україна і США обговорили загострення ситуації на Донбасі, - Аваков
    Зустріч Арсена Авакова і Натана Сейлса
    Фото: twitter.com/AvakovArsen

    Сторони визначили практичні кроки співпраці України та США щодо боротьби з тероризмом

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та координатор Держдепу США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлс обговорили ескалацію на Донбасі. Про це Аваков написав у своєму Twitter.

    За словами Авакова, сторони визначили практичні кроки співпраці України та США щодо боротьби з тероризмом.

    «Обговорили загострення ситуації на Донбасі - тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ!», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Естонія на Радбезі ООН піднімуть питання настання бойовиків на Донбасі.

    Як повідомлялось, бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 

    Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

    У свою чергу журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

    Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО, яке триває зараз за участю силовиків і президента.

    У свою чергу, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

     Читайте також: Стало відомо ім’я військового, який загинув у бою під Золотим
    МВС СБУ США міністр Арсен Аваков РНБО ООН Офіс Генерального прокурора Україна Twitter журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ