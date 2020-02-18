Шоста річниця розстрілів на Майдані: у Києві відбудеться низка заходів



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У центрі столиці відбудеться хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України

Сьогодні, 18 лютого, у Києві відбудеться низка заходів Дня Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє Національний музей Революції Гідності у Facebook.

Що відбуватиметься 18 лютого у Києві:

голосами учасників Революції Гідності заговорить виставкового-освітній простір «М³: Майдан. Меморіал. Музей». Відвідувачі мають змогу почути історії майданівців, відібрані з аудіоархівів Музею

19:00–19:45 – панахида за Небесною сотнею у Святомихайлівському Золотоверхому соборі

20:00–21:00 – хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України. Шлях: площа Михайлівська – вулиця Трьохсвятительська – площа Європейська – вулиця Грушевського – провулок Кріпосний – вулиця Інститутська – алея Героїв Небесної сотні

після ходи відбудеться покладання квітів, запалення лампадок на алеї Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.

В організації «Родина Героїв Небесної сотні» не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

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