Шоста річниця розстрілів на Майдані: у Києві відбудеться низка заходів
У центрі столиці відбудеться хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України
Сьогодні, 18 лютого, у Києві відбудеться низка заходів Дня Героїв Небесної сотні.
Про це повідомляє Національний музей Революції Гідності у Facebook.
Що відбуватиметься 18 лютого у Києві:
- голосами учасників Революції Гідності заговорить виставкового-освітній простір «М³: Майдан. Меморіал. Музей». Відвідувачі мають змогу почути історії майданівців, відібрані з аудіоархівів Музею
- 19:00–19:45 – панахида за Небесною сотнею у Святомихайлівському Золотоверхому соборі
- 20:00–21:00 – хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України. Шлях: площа Михайлівська – вулиця Трьохсвятительська – площа Європейська – вулиця Грушевського – провулок Кріпосний – вулиця Інститутська – алея Героїв Небесної сотні
- після ходи відбудеться покладання квітів, запалення лампадок на алеї Героїв Небесної сотні.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.
В організації «Родина Героїв Небесної сотні» не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.
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