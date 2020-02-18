  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шоста річниця розстрілів на Майдані: у Києві відбудеться низка заходів

    • Розсилка
    Шоста річниця розстрілів на Майдані: у Києві відбудеться низка заходів

    У центрі столиці відбудеться хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України

    Сьогодні, 18 лютого, у Києві відбудеться низка заходів Дня Героїв Небесної сотні.

    Про це повідомляє Національний музей Революції Гідності у Facebook.

    Що відбуватиметься 18 лютого у Києві:

    • голосами учасників Революції Гідності заговорить виставкового-освітній простір «М³: Майдан. Меморіал. Музей». Відвідувачі мають змогу почути історії майданівців, відібрані з аудіоархівів Музею
    • 19:00–19:45 – панахида за Небесною сотнею у Святомихайлівському Золотоверхому соборі
    • 20:00–21:00 – хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України. Шлях: площа Михайлівська – вулиця Трьохсвятительська – площа Європейська – вулиця Грушевського – провулок Кріпосний – вулиця Інститутська – алея Героїв Небесної сотні
    • після ходи відбудеться покладання квітів, запалення лампадок на алеї Героїв Небесної сотні.

    Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану

    В організації «Родина Героїв Небесної сотні» не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

    Читайте також:
    Київ Небесна сотня (Євромайдан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ