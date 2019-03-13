Вступити до Стенфорда за хабарі? Це можливо!

ФБР виявила сфальсифіковані результати тестування під час прийому і викрила підозрюваних в корупційній змові тренерів з легкої атлетики з університетів Єль, Стенфорд та Джорджтаун (на світлині) Фото: Jacquelyn Martin / AP

Корупція в американських вишах. Деталі гучного скандалу

Міністерство юстиції США викрило наймасштабнішу за всі часи схему хабарів і підкупів, які гарантували вступ абітурієнтів до найпрестижніших університетів й коледжів країни. Федеральні прокурори вже звинуватили 50 осіб, які були залучені до зухвалої схеми купівлі місць на перших курсах в Єльському, Стенфордському та інших іменитих університетах. До переліку обвинувачених потрапили 33 заможні родини абітурієнтів, серед них є голлівудські зірки та відомі бізнесмени, які давали мільйонні хабарі, аби їхні діти вступили до омріяних вишів. Так, в епіцентрі скандалу опинилися телезірка Лорі Лофлін та її чоловік, модельєр Моссімо Джаннуллі, актриса Фелісіті Хаффман, інвестор Вільям Макглашан-молодший та інші. Тим часом скандал набирає обертів, і випливають все нові подробиці, пише TheWashington Post.

Серед обвинувачуваних - телезірка Лорі Лофлін та актриса Фелісіті Хаффман

Один з коучів, який консультував абітурієнтів перед вступом, Вільгельм Сінгер, вчора, 12 березня, визнав себе учасником корупційної схеми. За $25 млн він шахрайським шляхом допомагав заможним батькам влаштувати на навчання дітей в елітні університети.

Веб-сайт, що рекламував послуги «коуча» у Каліфорнії, стверджує: Сінгер обіцяв абітурієнтам «ступінь бакалавра чи магістра в будь-якій галузі знань». Робота начебто полягала у тому, щоб створити певний образ абітурієнта, набір знань та навичок, який би відрізняв його від конкурентів. Сайт Сінегра також зазначає, що «бізнесмен» був виконавчим директором в індустрії колл-центрів і стверджує, що він був одним із засновників онлайн-школи.

На телефонні дзвінки за номером, вказаним на сайті організації Сінгера, тепер ніхто не відповідає.

За даними прокурорів, Сінгер, аби забезпечити дітям заможних батьків отримати допуск до престижних університетів, шляхом махінацій допомагав абітурієнтам отримати високі бали на вступних тестах та підкупляв університетських спортивних тренерів – це також сприяло потраплянню до вишу. До чого ж тут тренери? Абітурієнти, які мають спортивні досягнення та займалися командними видами спорту, мають певні привілеї під час вступу. Виші зацікавлені у таких студентах, оскільки у майбутньому вони увійдуть до складу університетських збірних та сприятимуть покращенню іміджу університетів.

Так, в опублікованих у вівторок документах, які були надані суду, йдеться, що 58-річний Сінгер з Ньюпорт-Біч (Каліфорнія) погодився визнати себе винним у корупційній змові, у відмиванні грошей та інших висунутих проти нього обвинуваченнях. Звинувачений сподівається, що така співпраця зі слідством допоможе йому отримати м'який вирок.

ФБР виявила сфальсифіковані результати тестування під час прийому і викрила підозрюваних в корупційній змові тренерів з легкої атлетики з університетів Єль, Стенфорд, Джорджтауна і Вейк Форест, а також низки вишів Південної Каліфорнії, Техасу та Лос-Анджелеса. Водночас правоохоронці не звинувачують у злочинах студентів та керівництво університетів.

У документах йдеться, що в деяких випадках організація самозванця влаштовувала махінації із тестуванням студентів. В інших – за допомогою спеціальних комп’ютерних програм підробляла документальні підтвердження спортивних успіхів абітурієнтів.

Серед доказової бази – запис розмови між Сінгером (у документах він проходить під кодом CW-1) та батьком однієї з абітурієнток. Так, CW-1 каже батькові, що він може допомогти своїй дочці отримати високі бали за тестування. «Я можу гарантувати їй бали», - говорить CW-1 і уточнює, що у тестуванні АСТ (різновид іспиту) може гарантувати, що дівчина набере понад 30 балів при максимумі для такого тесту в 36 балів, або ж, якщо проходитиме інше тестування, SAT, набере 1400 балів (максимум у цьому іспиті – 1600 балів). CW-1 назвав ціну за такі свої послуги: $75 тис.

Під час іншої бесіди CW-1 запевняє батьків, що їхня дочка зможе вступити до університету як спортсменка, гравець у водне поло - навіть якщо вона не має жодного відношення до спорту. Ціна за один крок в угоді становила $50 тис. (тобто це не остаточна сума). Батьки запитали: «А чи не станеться так, що ми віддамо гроші, а її не приймуть?». CW-1 відповідає: «Ви можете не платити, доки не отримаєте лист (що сповіщає про прийом до вишу, - «Главком»).

Інші коучі з підготовки вступників до коледжів вже висловили своє засмучення у зв’язку зі скандалом. Один з них порівнював Сінгера з колишнім особистим адвокатом для президента Трампа, якому загрожує тюремний термін за порушення під час передвиборчої кампанії та інші злочини. «Він так працює у цьому такому бізнесі, як Майкл Коен в юридичному бізнесі», - сказав Арун Поннусамій, головний академічний співробітник каліфорнійського Коледжу Вайз.

Сінгер написав книгу «Вступ: отримання допуску до обраного вами коледжу». В анотації до видання на майданчику AmazonСінгер описується як «Тренер-ветеран із практикою тривалістю в 26 років та з 250-ма тисячами історій успіху сімей, чиї діти змогли вступити до вищої школи, яку вони обрали, та зробити перші кроки до майбутнього життя».

Представники Національної асоціації для консультування при прийомі в коледж, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, та Асоціації незалежних освітніх консультантів, що базується в місті Ферфакс, штат Вірджинія, вже заявили, що Сінгер не є членом цих груп.

Так, Марк Склоров, виконавчий директор Асоціації незалежних освітніх консультантів, сказав, що він чув про компанію Сінгера і зауважив, що Сінгер порушив усі професійні стандарти. «Ми переконані, що робота консультанта полягає в тому, аби справедливо відобразити здібності та потреби студента», - сказав Склоров. - Будь-який обман тільки шкодить студенту. Якщо ви вважаєте, що ваша робота консультанта полягає в тому, щоб «провести свою дитину», це не правильно. Головне завдання - допомогти студенту знайти власне місце».

Наталія Сокирчук, «Главком»