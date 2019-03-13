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    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа

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    Ада Роговцева с дочкой и внучкой - Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Ада Роговцева с дочкой и внучкой

    В этом году главный универмаг Украины отмечает 80-летие

    В честь юбилея ЦУМ презентовал праздничную рекламную кампанию весна/лето — 2019.

    Впервые героями кампейна стали не профессиональные модели, а представители известных украинских династий, молодые артисты новой волны, арт-деятели и бизнесмены, которые сделали свой личный вклад в развитие Украины, пишет Buro24/7.

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    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа
    Внучка Софии Ротару и Ада Роговцева с семьей снялись в рекламе ЦУМа

    В съемке приняли участие 15 героев: народная артистка Ада Роговцева в компании своей дочери, режиссера Екатерины Степанковой, и внучки Дарьи, чемпионка мира по подтягиванию Анастасия Васильченко, внучка Софии Ротару модель София Евдокименко, художница Оксана Левченя со своим сыном Максимилианом Константиновским, Владимир Задирака со своим отцом, братом и племянником, исполнительный директор отельного комплекса Bursa Kyiv Василий Гроголь, украинская актриса Варвара Лущик, модели Тамара Деркач и Галина Герасимова.

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