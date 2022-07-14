Монастирський розповів про жертв і поранених у Вінниці (відео)
П’ять людей перебувають у критичному стані після ракетного удару росіян по Вінниці, загалом постраждалих 117
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що п’ятеро людей перебувають у критичному стані після ракетного удару росіян по центру Вінниці в четвер, 14 липня. Про це глава МВС розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Монастирський повідомив, що зараз відомо про 23 загиблих, кілька людей померли в лікарні. Серед загиблих троє дітей: дівчинка, яка гуляла з матір'ю, загинула на місці, за життя жінки
По медичну допомогу звернулися 117 людей, 34 були тяжко поранені, п'ятеро перебувають у критичному стані. Серед поранених – четверо дітей.
Монастирський підтвердив, що росіяни випустили ракети Калібр з підводного човна в Чорному морі. Дві ракети сили ППО збили над Вінницькою областю, ще дві вдарили по центру міста.
За інформацією голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на 21:00 29 людей вважаються зниклими безвісти. 71 пораненого ушпиталили.
Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.
Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.
Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».
Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.