Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію

З'їзд партії «Конфедерація» обернувся підтримкою України

Керівництво готельного комплексу в польському місті Лохув пообіцяло передати дохід, отриманий від організаторів заходу ультраправої та антиукраїнської партії «Конфедерація», на потреби України. Про це пише «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Конгрес національних економічних та місцевих ініціатив KINGS, організований антиукраїнською партією «Конфедерація польської корони» скандального євродепутата Гжегожа Брауна, відбувся в суботу, 31 січня. Новина про проведення KINGS в зазначеному комплексі викликала шквал незадоволених коментарів від мешканців Лохува та околиць і не тільки. Кілька тисяч людей підписали петицію, у якій зверталися до президента найбільшої готельної мережі в Польщі Arche SA Владислава Гроховського та керівництва комплексу в Лохуві з проханням відмовити Гжегожу Брауну в проведенні Конгресу в цьому приміщенні.

«Відповідним адресатом, який має повну компетенцію для вирішення можливих питань, пов'язаних із вищезазначеним конгресом, є уповноважені державні органи, на рішення яких ми належним чином і швидко відреагуємо. Зі свого боку, ми повідомили про захід служби, відповідальні за безпеку», – заявляли в Arche SA.

Пізніше Гроховський сказав, що така подія, як KINGS, є «паливом для екстремізму, нагнітання спіралі розбрату і радикалізму». Він заявив, що всі кошти, які були зароблені на організації заходу, передадуть на допомогу Україні.

«Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу будуть передані на допомогу Україні, яка бореться за виживання, і яку ми всіляко підтримуємо з першого дня війни», – сказав президент Arche SA.

Гроховський також наголосив, що «Конфедерація польської корони» – це небезпечний рух, і влада не повинна його ігнорувати, а має обов’язково втрутитися, «зайняти позицію та нейтралізувати такі ситуації».

