Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Конгрес партії «Конфедерація польської корони» у Лохуві
фото: «Конфедерація польської корони»

З'їзд партії «Конфедерація» обернувся підтримкою України

Керівництво готельного комплексу в польському місті Лохув пообіцяло передати дохід, отриманий від організаторів заходу ультраправої та антиукраїнської партії «Конфедерація», на потреби України. Про це пише «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Конгрес національних економічних та місцевих ініціатив KINGS, організований антиукраїнською партією «Конфедерація польської корони» скандального євродепутата Гжегожа Брауна, відбувся в суботу, 31 січня. Новина про проведення KINGS в зазначеному комплексі викликала шквал незадоволених коментарів від мешканців Лохува та околиць і не тільки. Кілька тисяч людей підписали петицію, у якій зверталися до президента найбільшої готельної мережі в Польщі Arche SA Владислава Гроховського та керівництва комплексу в Лохуві з проханням відмовити Гжегожу Брауну в проведенні Конгресу в цьому приміщенні.

«Відповідним адресатом, який має повну компетенцію для вирішення можливих питань, пов'язаних із вищезазначеним конгресом, є уповноважені державні органи, на рішення яких ми належним чином і швидко відреагуємо. Зі свого боку, ми повідомили про захід служби, відповідальні за безпеку», – заявляли в Arche SA. 

Пізніше Гроховський сказав, що така подія, як KINGS, є «паливом для екстремізму, нагнітання спіралі розбрату і радикалізму». Він заявив, що всі кошти, які були зароблені на організації заходу, передадуть на допомогу Україні. 

«Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу будуть передані на допомогу Україні, яка бореться за виживання, і яку ми всіляко підтримуємо з першого дня війни», – сказав президент Arche SA. 

Гроховський також наголосив, що «Конфедерація польської корони» – це небезпечний рух, і влада не повинна його ігнорувати, а має обов’язково втрутитися, «зайняти позицію та нейтралізувати такі ситуації».

Нагадаємо, Польща оновлює умови виплат батьківської допомоги за програмою «800+», яку отримували українці, що мають статус тимчасового захисту. Щоб відновити цю допомогу, необхідно буде подати відповідні заяви та дотримуватися певних умов. 

До слова, 26 січня 2026 року мер Києва Віталій Кличко повідомив про прибуття до столиці першої партії енергетичного обладнання від польських партнерів. Ця допомога стала результатом масштабного благодійного збору, до якого долучилися десятки тисяч звичайних громадян Польщі, щоб підтримати життєдіяльність Києва в умовах критичної ситуації в енергосистемі. 

Читайте також:

Теги: Польща Україна партії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має стійку енергосистему, тож тотальний блекаут хоч і теоретично можливий, але маловірогідний
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
Вчора, 21:15
Причиною став вихід із ладу центральних баз даних митних органів Молдови
На кордоні з Молдовою призупинено пропуск через збій баз даних
Вчора, 13:59
Cиноптикиня Наталка Діденко прогнозує, що морози посилиляться до -28
Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні
30 сiчня, 13:28
На Сумському напрямку бойові дії тривають у тактичній зоні вздовж усього периметру вклинення російських військ у північно-східній частині Сумської області України
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
26 сiчня, 12:25
Партія складається з 445 генераторів малої потужності
ЄС передає Україні 447 генераторів – Кулеба
24 сiчня, 14:07
Politico: ЄС і США готують 10-річний план відновлення України
Politico розкрило деталі «плану процвітання» для України на $800 млрд
23 сiчня, 18:56
США та Україна готують пропозицію енергетичного перемир’я для РФ
США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
22 сiчня, 19:28
Голова селища Лі Пен, який є нащадком російських переселенців і членом Комуністичної партії Китаю
Поки Путін «захищає» російськомовних в Україні, Китай знищує «русский мир» – NYT
4 сiчня, 16:37
Експорт української баранини зростає
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини
1 сiчня, 16:24

Соціум

Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua