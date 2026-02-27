Кого ти обрала, Кіровоградщино?

Чим відзначилися за шість років «Група Іллі Павлюка» і столичний «парашутист» Довгий

Кіровоградщину у Верховній Раді представляють троє народних депутатів мажоритарників із фракції «Слуга народу» – Олександр Дануца, Ігор Мурдій, Юрій Кузбит та один представник «Відновлення України» Олег Воронько.

Найбільш впливовим політичним гравцем у регіону тривалий час був Дануца, який на президентських виборах очолював обласний штаб Володимира Зеленського. Перед місцевими виборами 2020 року його призначили головою обласного осередку партії «Слуга народу». Втім з цієї позиції нардепа дуже швидко усунули. Дануца пояснив це тим, що він в інтерв’ю зізнався, що під час президентських виборів одним з керівників штабу Зеленського був бізнесмен Ілля Павлюк. Як повідомляли медіа, у парламенті діє неофіційна «група Іллі Павлюка», яка голосує в інтересах окремих фінансово-промислових груп.

До цієї групи народних депутатів медіа зараховують всіх вище перелічених мажоритарників та списочника з Кіровоградщини Богдана Торохтія, якого зі скандалом виключили з фракції «Слуга народу». Це сталося після того, як політик поїхав на початку повномасштабної війни відпочивати в Болгарію. Якби Торохтій сам вийшов з фракції – він втратив би мандат. А так наразі він перебуває у депутатській групі «За майбутнє».

Ще один нардеп, який представляє регіон – це син агробарона і мультимільйонера Сергія Тарасова – Олег Тарасов, який пройшов за списком партії влади.

Один мажоритарник, обраний від Кіровоградщини склав мандат. Мова про колишнього секретаря Київради Олеся Довгого. На початку минулого року він активно формував собі образ «волонтера». Але згодом, коли пішов з Верховної Ради, то запевнив, що більше не піде в політику. Через сім місяців після цього у нього народилася третя дитина.

«Голка» разом з іншими громадськими організаціями склала перелік знакових для країни законодавчих ініціатив, які мали корупційні ризики, антиконституційні норми чи навпаки були корисними для захисту державності у новому інструменті «Перезарядити країну тобі під силу».

Медіапартнер проєкту «Главком» публікує цикл аналітичних матеріалів про роботу мажоритарників від усіх областей України на основі цих голосувань. Сьогодні настала черга аналізу діяльності депутатів, обраних від Кіровоградщини.

Нацбезпека: від деколонізації до заборони російського патріархату

Для Кіровоградської області питання деколонізації доволі чутливе. Змінити назву обласного центру Кіровоград на Кропивницький було непросто. Парламент зробив це через два роки після початку війни – 2016 року. До речі, Олесь Довгий, який був нардепом у Верховній Раді минулого скликання, за зміну назви міста тоді не голосував.

Тоді окрім Кропивницького, розглядалися й інші назви. Одна з них – перейменувати місто на Єлисаветград. Для того, щоб проштовхувати це питання у місті збирали мітинги. Бабусі з іконами називали воїнів АТО зрадниками.

Фото мітингу в Кропивницькому у 2015 році на підтримку назви Єлисаветград джерело: Persha

Тут варто нагадати, що перейменування Кіровограда на Свято-Єлисавет просував тогочасний народний депутат Костянтин Яриніч, в якого чинний нардеп від Кіровоградщини Дануца був тоді помічником.

Після повномасштабного вторгнення Верховна Рада ухвалила закон щодо деколонізації географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків російської імперської політики. Під час голосування за цей закон народний депутат Дануца вийняв картку. У Ігоря Мурдія картка була у слоті, але він це питання не підтримав.

Загалом з-поміж усіх народних депутатів Кіровоградщини лише двоє мажоритарників підтримали деколонізацію – Олег Воронько і Юрій Кузбит. Списочники Тарасов і Торохтій теж голосували «за».

Але слід зауважити, що коли Верховна Рада голосувала за заборону Московського патріархату, то Олег Воронько утримався. Політик наразі входить у групу «Відновлення України». Це об’єднання колишніх представників забороненої партії ОПЗЖ. Усі інші мажоритарники Кіровоградщини голосували «за».

Списочник Олег Тарасов того дня голосував за інші питання порядку денного, але під час голосування за заборону РПЦ вдавав відсутнього, а Торохтій цього дня був відсутній. Але тут справедливо зазначити, що він був з-поміж тих народних депутатів, хто з самого початку поставив свій підпис під зверненням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука і вимагав винести це чутливе для релігійних громад питання якнайшвидше на розгляд парламенту.

Незалежність НАБУ і САП

Скасування незалежності антикорупційних органів торік стало найбільш скандальним тестом для депутатів (проєкт 12414). За законодавчу ініціативу голосували Дануца, Торохтій, Мурдій, Кузбит, а також списочник Торохтій. Воронько, якого, до речі, ДБР підозрює у підробці документів, не брав участі у голосуванні.

Дануцу після скандального голосування за скасування незалежності НАБУ і САП виключили зі спільноти випускників Української школи політичних студій.

Після прийняття такого закону почалися масові протести з картонками по всій території України. Кропивницький – не виняток.

Кропивничани протестують щодо закону про НАБУ й САП, Кропивницький, 24 липня 2025 рік фото: Анастасія Зубова

Нагляд за місцевою владою і контроль за шкідливими викидами

Після реформи децентралізації місцеві ради отримали додаткові ресурси і повноваження і місцеві депутати тепер можуть виділяти сільськогосподарські землі. Появу префектів, які б здійснювали нагляд за роботою місцевих рад, обіцяли понад 10 років тому. Але їх так і не запровадили. Тому досить гостро стоїть питання нагляду за законністю рішень місцевих рад.

Торік Верховна Рада розглядала законопроєкт, який мав стати продовженням реформи децентралізації і запровадити систему нагляду за законністю діяльності місцевих рад (проєкт №14048). Але у другому читанні депутати підтримали правку №728, яка вихолощувала систему нагляду і виводила з-під неї більшість рішень місцевих рад, а це зокрема, земельні, бюджетні, кадрові питання тощо. Таким чином, у громадян та у держави і далі відсутній механізм, який дозволив би реагувати на відверті і очевидні порушення законодавства, як «туалетні схеми», сумнівні детальні плани територій та інші. Усі мажоритарники Кіровоградщини підтримали цю шкідливу правку.

Мажоритарники Кіровоградщини підтримали шкідливу правку, яка скасовувала нагляд за власними повноваженнями місцевої влади #728

«За» голосував також і списочник Тарасов. А Торохтій традиційно був відсутній.

Є ще одне голосування, на яке варто звернути увагу. Мова про євроінтеграційний законопроєкт «Про запобігання зменшення та контроль забруднення», який парламент провалив у 2021 році. Законодавча ініціатива була націлена на те, щоб змусити власників промислових активів поступово модернізувати виробництво у чітко визначені терміни за європейськими нормативами.

Але депутатська більшість не спромоглася навіть на те, щоб підтримати його за основу. Що стосується політиків з Кіровоградщини, то Дануца і Мурдій утрималися, а Воронько і Кузбит не голосували. Єдиний, хто голосував «за» – це був Тарасов, який тоді ще ходив на засідання Верховної Ради.

Зрештою, згодом ці ж важливі норми з’явилися у вимогах міжнародних партнерів і в умовах повномасштабної війни народні депутати були вимушені голосувати за новий законопроєкт (№11355).

Втім Олександр Дануца цього разу теж не голосував, а Тарасов уже перестав ходити на засідання. Усі решта народні депутати з Кіровоградщини через три роки важливу законодавчу ініціативу таки підтримали.

Наступ на свободу слова

З огляду на те, що один з ключових політиків Кіровоградщини – Олександр Дануца до свого обрання у парламент був медіаменеджером, то варто звернути увагу на те, як він та його колеги з регіону голосували за законодавчі ініціативи, які обмежували права журналістів чи створювали охолоджуючий ефект на свободу слова.

Мова про законодавчу ініціативу №10242, першим автором якої став народний депутат Григорій Мамка. Вона була спрямована на те, щоб посилити кримінальну відповідальність щодо несанкціонованого розповсюдження конфіденційної інформації з публічних реєстрів, або інших дій, що створюють можливість вільного доступу до такої інформації невизначеного кола осіб. Такі зміни можуть суттєво обмежити роботу журналістів-викривачів, які ведуть антикорупційні розслідування, що становить загрозу для свободи слова та євроінтеграції країни.

Майже пів сотні громадських організацій, медіа та журналістів закликали народних депутатів не підтримувати цю законодавчу ініціативу. Відповідну заяву оприлюднив Медіарух наприкінці 2024 року. Законодавчу ініціативу розкритикував голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Попри це законопроєкт підтримали мажоритарники Дануца, Кузбит, Мурдій, а також списочник Торохтій. Народний депутат Воронько за це не голосував.

Окрім цього був ще один скандальний законопроєкт, через який медіаспільноті довелося проводити онлайн-флешмоб. І його першим автором теж був нардепи Григорій Мамка. Проєкт забороняє журналістам та громадським активістам повідомляти суспільству, хто був клієнтом адвоката. З такою ініціативою зверталася до парламенту Національна асоціація адвокатів України , яку упродовж останніх 12 років незмінно очолює соратниця Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова.

Усі мажоритарники Кіровоградщини, зокрема і колишній медіаменеджер Дануца, таку ініціативу підтримали. «За» також голосував і Торохтій.

Нагадаємо, громадська ініціатива «Голка» раніше публікувала огляди про роботу народних депутатів, яких обрали у Києві, на Київщині, Харківщині, Львівщині, Черкащині, Хмельниччині та на Закарпатті.

Громадська ініціатива «Голка» разом з коаліцією інших громадських організацій, зокрема з Центром розвитку інновацій та Українською природоохоронною групою, запустила волонтерський проєкт «Перезарядити країну». Аналітики склали перелік корисних та шкідливих для розвитку країни законодавчих ініціатив, голосування за які є маркерами для кожного з депутатів. Усі ці голосування наповнюють батарейку голосувань кожного парламентаря і показують, який заряд він дає країні. Окрім голосувань, які вже відбулися, інструмент містить єдине вікно для адвокації громадського сектору, куди будуть вноситися корисні та шкідливі закони, які перебувають на розгляді парламенту. Цей проєкт створений за кошти великого українського народу і з листопада 2025 року підтримується NED. «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

Анастасія Дзюбак, «Гречка» та Ірина Федорів, голова громадської ініціативи «Голка»